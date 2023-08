Auto-Zulassung, Steuererklärung und Amazon: Diese Änderungen kommen ab September

Neuerungen für Verbraucher

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Steuerzahler und Fahrzeughalter können sich ab September auf Veränderungen einstellen – doch auch im Bereich Energieversorgung gibt es positive Veränderungen.

München – Für Verbraucher stehen Neuerungen für den September an: Amazon bietet eine Abo-Funktion an und Fahrzeuge können künftig digital zugelassen werden. Im Überblick, was Verbraucher für den neuen Monat wissen müssen.

Änderungen ab September 2023: Fahrzeug-Zulassung auch digital möglich

Ab dem 1. September ist der Gang zur Zulassungsstelle für die Anmeldung eines Autos oder Motorrads nicht mehr nötig. Die Verordnung der Bundesregierung zur Digitalisierung der Kfz-Zulassung ermöglicht es Bürgern, Fahrzeuge künftig über „i-Kfz“ können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrzeug online an-, ab-, oder ummelden. Im Jahr 2023 gab es bereits Veränderungen für Fahrer. Die EU plant, noch innerhalb dieses Jahres eine neue Richtlinie zu verabschieden. Diese könnte sich besonders für junge Fahrer und Fahrerinnen Neuerungen versprechen.

+ Ab dem 1. September können Fahrzeughalter Autos und Motorräder digital zulassen. (Symbolbild) © IMAGO/Foto: Frank Sorge

Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sollen Fahrzeug-Zulassungen durch die neue Verordnung schneller und günstiger werden. So sollen die Stempelplaketten für die Nummernschilder und Papiere innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt werden. Der digitale Zulassungsnachweis reiche künftig zunächst als Zulassungsbescheid aus. Ohne Führerschein läuft jedoch nichts. Mittlerweile ist der Führerschein in Deutschland eine kleine Plastikkarte.

Änderungen im September: Frist für die Steuerklärung 2022 läuft ab

Auch im Bereich der Steuererklärung müssen Steuerzahler ein Datum im September im Auge behalten: Wer eine Steuererklärung abgeben muss und nicht von einem Steuerberater betreut wird, muss dies bis zum 30. September tun. Auch bei dem staatlichen Online-Steuerportal Elster stehen Änderungen bevor: Dort werden künftig nicht mehr sämtliche Benachrichtigungen aufgehoben.

Ab dem 18. September werden nur noch wichtige Nachrichten in Elster dauerhaft gespeichert: Darunter fallen digitale Bescheide oder Übertragungsprotokolle. Nachrichten zu geänderten Zertifikatsdetails oder Statusübergängen werden nach einem Jahr automatisch gelöscht. Elster benachrichtigt Nutzer per Mail und weist somit auf die neuen Regelungen rund um den Posteingang hin.

Diese Änderungen stehen im September 2023 an:

Digitalisierung von Fahrzeug-Zulassungen

EON senkt Strom- und Gaspreise

Amazon stellt Abo für Kindle ein

Steuerportal-Elster speichert nur noch wichtige Nachrichten

Preisnachlass für BahnCard 100

EON ändert im September Strom- und Gaspreise

Nachdem viele Stromanbieter aufgrund der Energiekrise ihre Preise erhöht haben, rudert Deutschlands größter Energieversorger zurück: Ab dem 1. September will EON die Strom- und Gaspreise senken. Das Unternehmen kündigte in einer Pressemitteilung an, die Preise für Strom um durchschnittlich 18 Prozent zu senken, für Gas sogar um 28 Prozent.

+ EON will zum 1. September die Strom- und Gaspreise senken. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Betroffen von der Änderung im September seien Kunden in der Grundversorgung und in Sondertarifen. Anfang 2024 sollen EON-Kunden von den Änderungen profitieren.

Ab September 2023: Amazon stellt Abo für E-Magazine ein

Im September streicht Amazon einige Services für Kunden: Laut dem Online-Magazin Techbook stellt Amazon den Kindle-Zeitungskiosk zum 9. September ein. Amazon habe die schrittweise Abschaltung des Dienstes in einer Mitteilung auf der eigenen Seite bekannt gegeben. Amazon verbuchte im vergangenen Quartal dank einer Erholung des Online-Handels und Sparmaßnahmen einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar (6,1 Milliarden Euro).

Schon ab dem 9. März verkauft Amazon keine neuen Abonnements mehr über den Kindle-Zeitungskiosk, ab 5. Juni wurde auch die Verwaltung von abonnierten Print-Magazinen eingestellt. Bis zum 9. September sollen so monatliche als auch Jahres-Abonnements bestehen bleiben. Sollten bis nach dem Stichtag noch Ausgaben offen sein, erstatte Amazon die Kosten dafür anteilig.

Änderung im September: Preisnachlass für BahnCard 100

Ab September plant die Deutsche Bahn eine Aktion, die nur für einen Monat gültig ist. Nach Angaben des Vereins „Bürgergeld“ sollen Personen im Alter von über 65 Jahren sowie unter 27 Jahren einen Preisnachlass beim Kauf einer BahnCard 100 erhalten. Die Aktion gilt bis zum 30. September und beziehe sich auf die 1. und 2. Klasse. (sli)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Foto: Frank Sorge