Was sich im Juni 2023 ändert – Warn-App, Kulturpass, Bahnrechte

Von: Daniel Hagen

Ein Kulturpass, ein neues EU-Gesetz und schließende Filialen eines großen Kaufhauses. Auch im Juni 2023 kommen diverse Änderungen auf Verbraucher in Deutschland zu.

Der Juni steht bevor und auch im Jahr 2023 gibt es wieder mehrere Änderungen, die auf die Bürger der Bundesrepublik zukommen. Dabei handelt es sich um einen Kulturpass, ein neues EU-Gesetz für Bahnrechte, ein Bau-Förderprogramm, die Corona-Warn-App und wegfallende Updates. Zudem machen erste Filialen eines großen Kaufhauses in Deutschland dicht und Kampfjets fliegen durch den Himmel. Was genau auf uns zukommt, berichtet HEIDELBERG24.

Änderungen im Juni 2023: Was alles auf Verbraucher zukommt

Los geht es im Juni 2023 mit einem neuen Förderprogramm, das das Baukindergeld ablöst. Bislang hatte der Staat Familien, die sich Eigentum kaufen oder bauen wollten, einen Zuschuss gegeben. Durch das neue Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“ (WEF) erhalten jetzt Familien mit geringem bis mittlerem Einkommen keinen Zuschuss mehr, sondern eine KfW-Förderung, die nach Jahreseinkommen gestaffelt ist.

Um den Kredit der KfW-Bank zu bekommen, muss die Familie das Eigentum selbst bewohnen. Es muss sich zudem um einen Neubau oder Erstkauf handeln. Wer ein Jahreseinkommen von über 60.000 Euro hat, kann die Förderung nicht erhalten.

Kulturpass und Filialschließungen: Diese Änderungen gibt es im Juni 2023

Mitte Juni wird in Deutschland der Kulturpass für 18-Jährige eingeführt. Damit können junge Bürger an registrierten Events teilnehmen. Dafür erhalten sie ein Budget von 200 Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren. Damit sollen Anbieter von Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen und Kinovorstellungen unterstützt werden. Die waren in den letzten Jahren durch Corona-Pandemie und steigende Inflation schwer gebeutelt worden.

Auch Galeria Karstadt Kaufhof hat seit Jahren finanzielle Probleme und steckt aktuell in einem Insolvenzverfahren. In diesem Zusammenhang müssen auch mehrere Filialen des Traditionsunternehmens dichtgemacht werden! Bereits am 30. Juni schließen 19 Filialen. Zum 31. Januar 2024 folgen weitere Geschäfte in ganz Deutschland. Diese Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof sind von der Schließung betroffen.

Änderungen im Juni 2023: Neue Rechte für Bahnkunden und ein Nato-Manöver

Ab dem 7. Juni ändert sich auch einiges für Bahnkunden. Denn an diesem Tag tritt ein neues EU-Gesetz in Kraft, das sich mit Rechten für Reisende befasst. So müssen Unternehmen wie die Deutsche Bahn in Zukunft bei Verspätungen und Ausfällen nicht mehr zahlen, wenn Gründe wie höhere Macht oder das Verhalten Dritter daran Schuld sind. Zudem geht es um Umbuchungen und bezahlte Hotelaufenthalte.

Zwar keine große Änderung, aber immerhin eine Besonderheit im Juni ist das Nato-Manöver in Deutschland. Im Rahmen von „Air Defender 23“ werden zahlreiche Kampfjets und weitere Flugzeuge den Luftraum unsicher machen. Damit soll getestet werden, wie schnell man im Ernstfall Kampfflugzeuge einsatzbereit machen kann. Durch die Nato-Übung wird es Beeinträchtigungen im Reise-Flugverkehr geben, sodass es zu Flugausfällen kommen könnte.

Corona-Warn-App geht in den Ruhe-Modus – diese Änderungen gibt es im Juni 2023

Die Corona-Warn-App ist während der Corona-Pandemie ein wichtiges Mittel gewesen, um Kontakte von Infizierten nachverfolgen zu können. Das ist mittlerweile aber nicht mehr nötig, sodass am 30. Juni die Ära der App zu Ende geht. Zwar wird sie nicht gelöscht, dafür aber in den Ruhemodus versetzt. Impfzertifikate bleiben aber weiterhin sichtbar.

Ebenfalls eingestellt werden die Updates für Windows 10. Am 13. Juni beendet Microsoft den Support für Nutzer der Version Windows 10 21H1, wodurch zahlreiche Geräte anfälliger für Hacker oder Fehler werden könnten. Wer diese Version noch nutzt, sollte lieber auf eine der neueren umsteigen. (dh)