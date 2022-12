Änderungen im Winter: Bürgergeld, Preisbremsen und mehr Wohngeld

Von: Madlen Trefzer

Weiterhin stark diskutiert: Über das Bürgergeld soll am Donnerstag abgestimmt werden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Mehrere Gesetzesänderungen sollen private Haushalte inmitten der Energiekrise unterstützen. Erfahren Sie hier, welche Maßnahmen ergriffen werden und wie sie sich auf uns auswirken.

Die Energiekrise wird auch im Winter noch von sich wissen lassen. Verbraucher können sich nämlich auf weitere Preisanstiege in den unterschiedlichsten Bereichen einstellen. Neben immer teurer werdenden Lebensmitteln und Energiekosten, steigen sogar die Preise für Flüge und Zigaretten. Nun beschließt die Regierung aufs Neue etwas finanzielles Gleichgewicht für die Bürger zu schaffen.

HEIDELBERG24 verrät, wie das vollzogen werden soll, und was Verbraucher von Preisbremse und Co. erwarten können.

Fest geplant sind dabei Preisbremsen bei Gas, Strom und Fernwärme. Ab 2023 sorgen diese Maßnahmen für etwas finanzielle Entlastung. (mad)