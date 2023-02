Änderungen im März 2023 – die wichtigen Neuerungen im Überblick

Von: Katja Becher

Geldbeutel (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Auch der März 2023 hält wieder einige Änderungen bereit. Von der Energiepauschale für Studenten bis zum Bierpreis-Schock bei einer beliebten Marke. Lesen Sie hier, was sich kommenden Monat ändert:

Mit dem Jahreswechsel wurden bereits einige Neuerungen für das Jahr 2023 angekündigt – von Entlastungen für Verbraucher bis zum neuen 49-Euro-Ticket. Auch im März stehen nun wieder einige Änderungen an, die man kennen sollte. Neben einem neuen Gesetz zur Gaspreisbremse kommt es auch wieder zu Preis-Erhöhungen. Außerdem läuft im kommenden Monat die Corona-Testverordnung aus.

HEIDELBERG24 hat die wichtigsten Neuerungen im März 2023 zusammengefasst.

Schon der Februar brachte einige Änderungen mit sich – so entfiel auch in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im Nahverkehr und Autofahrer mussten sich auf eine Neuerung bei den Verbandskästen in Fahrzeugen einstellen. Der März 2023 steht nun weitestgehend im Zeichen von Entlastungen für Verbraucher.