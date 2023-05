mymuesli ändert Strategie – (fast) alle Filialen müssen schließen und Produkte fliegen raus

Von: Sarah Isele

Der deutsche Hersteller mymuesli passt seine Strategie an das Verhalten der Kunden an und schließt deswegen mehrere Filialen. Auch einige Produkte fliegen aus den Regalen.

Im Jahr 2005 haben drei BWL-Studenten aus Passau auf dem Weg zum Badesee die Idee, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Die Idee: Bio-Müsli, welches man sich selbst individuell zusammenstellen kann. 2007 dann die Eröffnung des Onlineshops, darauf folgen in den nächsten Jahren immer größere Nachfrage und auch über 20 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2021 aber ändert mymuesli schrittweise sein Konzept, wie HEIDELBERG24 berichtet.

Marke mymuesli Produkt Müsli/Tee/Schokolade Gründungsjahr 2005

mymuesli ändert Strategie: Rückzug aus Geschäft mit eigenen Filialen

mymuesli gilt als ein Aushängeschild des Onlinehandels in Deutschland. Als kleine Verkaufswebseite angefangen wächst das Unternehmen stetig und kann einen großen Onlinehandel aufbauen, bei dem nicht nur die buntesten Müsli-Variationen, sondern auch Tee oder Milchalternativen verkauft werden. Im Jahr 2008 eröffnen die Gründer ihren ersten mymuesli-Laden in Passau. Es folgen über 20 weitere Läden.

Noch während der Corona-Pandemie 2021 veröffentlichen die mymuesli-Gründer in ihrem Onlineshop eine Mitteilung, dass sie sich aus dem Geschäft mit eigenen Filialen zurückziehen werden. „Die Lockdowns 2020 und Anfang 2021 haben dazu geführt, dass die Umsätze in unseren Stores weit abgesunken sind“, erklärt Gründer Philipp Kraiss. Auch in den Nicht-Lockdown-Monaten waren die Umsätze um 80 Prozent geringer als im Vorjahr.

mymuesli vertreibt online: Teil der Ausfälle über Onlinehandel kompensiert

Wegen des gesunkenen Umsatzes in den Filialen sehen sich die mymuesli-Gründer dazu gezwungen, den Schritt zu gehen und einige Läden zu schließen. „Unsere anderen Verkaufskanäle haben die Ausfälle ein Stück weit mittragen können, jedoch steht die Weiterbetreibung unseres eigenen stationären Vertriebskanals in der aktuellen Größenordnung wirtschaftlich dazu nicht mehr im Verhältnis“, erklärt Gründer Hubertus Bessau.

Einen Teil der Umsatzausfälle konnte mymuesli durch seine Kanäle im E-Commerce und Lebensmitteleinzelhandel kompensieren. Bessau erklärt weiter: „Gleichzeitig kaufen immer mehr unserer Kund*innen bevorzugt online bei mymuesli ein. 2021 werden wir uns noch stärker auf unseren Online-Shop und die Individualisierung von Produkten fokussieren.“ Das Unternehmen bedaure es, sich von Mitarbeitern verabschieden zu müssen.

Die noch vorhandenen Filialen von mymuesli. © Mymuesli

mymuesli auf dem Weg in die Zukunft: Filialen schließen, Produkte fliegen raus

Als Konsequenz dieser Erfahrungen schließt mymuesli fast alle Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Insgesamt schließen 20 von 23 Läden. Der erste Laden in Passau bleibt weiterhin erhalten. Auch teilt das Unternehmen Katjes Greenfood mit, es habe einen Anteil von rund zehn Prozent an dem Passauer Bio-Müsli-Hersteller erworben. Übrigens: Im Jahr 2020 erhielt den „Preis“ als Mogelpackung des Jahres ein ebenfalls bekannter Müsli-Hersteller.

Ebenfalls streicht laut Informationen von chip.de mymuesli Produkte, die sich nicht gut verkaufen, aus seinem Sortiment, um sich „2023 vor allem auf seine Kernmarke und seine bestehenden Kernsegmente“ zu konzentrieren. So beendet das Unternehmen etwa die Vermarktung der Hafermilch „Nilk“ und der veganen Schokolade „Imagine“. (rah)