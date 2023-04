Zahl der Verkehrstoten steigt: Mehr Baum-, weniger Wildunfälle im Kreis Uelzen

Polizei-Statistik für 2022

+ © Gerhard Sternitzke Die Zahl der Schwerverletzten bei Verkehrsunfällen ist 2022 im Landkreis Uelzen um fast elf Prozent auf 84 Personen gesunken. Dafür aber gab es mehr Baumunfälle, von denen sogar sechs einen tödlichen Ausgang hatten. © Gerhard Sternitzke

Von Lars Becker

Die Polizei hat jetzt die Verkehrsunfallstatistik 2022 für den Landkreis Uelzen vorgelegt. Es gibt erfreuliche Entwicklungen, aber sehr wohl auch besorgniserregende.

Uelzen/Landkreis – Die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die bei Unfällen ihr Leben gelassen haben, ist von deren vier im Jahr 2021 auf zehn im vergangenen Jahr gestiegen. Alle tödlichen Unfälle ereigneten sich außerhalb geschlossener Ortschaften – verteilt über das gesamte Kreisgebiet.

Sechs der zehn Todesopfer (acht Männer, zwei Frauen) starben bei Baumunfällen. 2021 waren es zwei gewesen. In zwei Fällen starben Motorradfahrer, drei Todesopfer waren älter als 75 Jahre. Das alles geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2022 hervor, die Polizeihauptkommissar Andreas Dobslaw, Sachbearbeiter Verkehr, der AZ jetzt vorgestellt hat.



Fünf Prozent weniger Unfälle im Kreis

Dobslaw weiß: „Baumunfälle sind und bleiben in der Fläche das Hauptproblem neben dem persönlichen Fehlverhalten der Unfallfahrer. Wir finden hier teilweise kaum noch Fixpunkte, an denen wir ansetzen können: Häufungsstellen arbeiten wir konsequent ab und sind jetzt in der Situation, dass Verkehrsteilnehmer Dinge tun, die wir als Polizei schlichtweg nicht nachvollziehen können“, so Dobslaw.



Die Gesamtzahl der Unfälle im Landkreis Uelzen ging von 2598 (2021) auf 2458 um etwas mehr als fünf Prozent zurück. Das liegt vor allem daran, dass sich die Zahl der Wildunfälle von 911 (2021) um 19,7 Prozent auf 732 reduzierte. Eine eindeutige Erklärung dafür kann die Polizei nicht nennen – zumindest ein Zusammenhang mit der steigenden Wolfspopulation ist nicht auszuschließen, weil sich das Wild womöglich vorsichtiger, verdeckter verhält.



Es fehlt das Geld für weitere Schutzplanken

Im Bereich der gesamten Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen stieg die Zahl der Unfälle leicht (0,36%) von 7849 auf 7877. Sie bleibt seit 2020 konstant unter Marke von 8000. 2022 starben in den drei Landkreises zusammen 26 Menschen (2021: 16) – 13 davon bei Baumunfällen. „Uns fehlen die Landes- und Kommunalmittel, um Schutzplanken zu bauen“, sagt Andreas Dobslaw. Zu hohe beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit und Ablenkung seien die Hauptunfallursachen.

2006 hat Dobslaw die erste Verkehrsunfallstatistik der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vorgestellt – damals noch die, die sein Vorgänger erarbeitet hatte. Die für das vergangene Jahr ist nun Dobslaws letzte: Der 61-Jährige geht zum 31. Oktober in den Ruhestand.

Deutlich weniger Fußgänger verletzt

Die Verkehrsunfallstatistik 2022 liefert sowohl Anlässe zur Besorgnis, aber auch erfreuliche Entwicklungen. Unterm Strich geht im Landkreis Uelzen die Gesamtzahl der Unfälle und auch die der Schwerverletzten (-10,6 % auf 84/2021: 94) zurück. Es gibt weniger Schulweg-, Motorrad- und Wildunfälle. Deutlich weniger Fußgänger werden verletzt.

Und vor allem ist die Altersgruppe der „jungen Wilden“ (18 bis 24 Jahre) deutlich seltener in Unfälle involviert. Hier verzeichnet die Polizei einen Rückgang um 22 Prozent. Dobslaw ist sicher, dass hier die engmaschige Alkohol- und Drogenprävention Wirkung zeigt. „Das ist der Lohn dieser Arbeit. Die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer wird aber weiterhin sehr deutlich im Fokus der Polizei stehen“, kündigt Dobslaw an.



Unfallbeteiligung von Senioren steigt weiter

Kein Wunder: Alkohol- (43 Fälle) und Betäubungsmittelmissbrauch (7 Fälle) war im letzten Jahr insgesamt 50 Mal im Spiel, wenn Polizeibeamte ein Unfallgeschehen aufzunehmen hatten. 166 Mal erwischten Polizisten zudem Alkoholsünder und 189 Mal Menschen, die Drogen konsumiert hatten, ohne dass es zu Unfällen gekommen war.



Im Gegensatz zur positiven Entwicklung bei den jungen Verkehrsteilnehmern steht die bei den Senioren: Ihre Beteiligung steigt erneut an. 406 Mal sind Menschen ab einem Alter von 65 Jahren aufwärts im letzten Jahr Hauptverursacher von Unfällen gewesen – 40 mehr als 2021. „Senioren sind überproportional vertreten. Hier werden wir in Sachen Prävention noch mehr machen müssen“, ahnt Dobslaw.



Augenmerk auf Radfahrer und E-Scooter

Der hat für 2022 festhalten müssen, dass nicht nur die Zahl von Baumunfällen (64 gegenüber 52 in 2021) steigt, sondern dass auch Radfahrer (99 Unfälle/++10 %), Pedelec-/E-Bike-Fahrer (10/+33 %) Nutzer von E-Scootern (9/+50 %) zunehmend in Unfälle verwickelt sind. Kein Wunder also, dass die Polizei einen Schwerpunkt mit Kontrollen auf diesen Bereich legen will. Dabei gehe es sowohl um das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer zum Nachteil dieser Gruppe, aber auch um deren eigenes Fehlverhalten.



Auf hohem Niveau stagnierte 2022 die Zahl der Verkehrsunfälle mit anschließender Fahrerflucht (480/2021: 484), wobei es häufig bei Sachschäden – etwa durch Parkrempler – bleibt. Die Polizei Uelzen hat hier ihre Aufklärungsquote übrigens von fast 49 auf über 58 Prozent steigern können.



Abstandsverstöße lösen Unfälle aus

Bei den Hauptunfallursachen im Landkreis Uelzen berichtet Polizeihauptkommissar Andreas Dobslaw über einen erfreulichen Rückgang im Bereich Tempoverstöße: Um mehr als 17 Prozent sank die Zahl der Unfälle, bei denen Geschwindigkeit der Auslöser eines Unfalls war.

Um 41 Prozent gestiegen sind indes Abstandsverstöße, die zu Unfällen führten: 172 Mal war zu geringer Abstand die ermittelte Hauptursache für einen Crash. Abbiegefehler führten 2022 – wie auch im Vorjahr – 55 Mal zu Unfällen. Nur noch 183 Mal waren Vorfahrtsmissachtungen ausschlaggebend (2021: 201/minus 9 %) für ein Unfallereignis.