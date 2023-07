Zwei Jahre nach der Ahr-Flut: Wiederaufbau geht nur schleppend voran

Von: Bernd Schossadowski

Heinz Hoffmann aus Walporzheim ist auf den Rollstuhl angewiesen. Joachim Evers (links) und Hermann Pollehn (rechts) haben die Elektroleitungen in seiner Wohnung installiert. © Privat

Vor genau zwei Jahren wurde das Ahrtal von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Jetzt zieht Joachim Evers aus Stadensen, der dort bereits 14 Hilfseinsätze geleistet hat, eine ernüchternde Bilanz des Wiederaufbaus der betroffenen Region.

Ahrweiler/Stadensen – Wenn Joachim Evers aus Stadensen in diesen Tagen auf den Kalender schaut, wird ihm mulmig zumute. Denn vor genau zwei Jahren wurde das Ahrtal nach extremen Regenfällen von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Ganze Ortschaften wurden durch das Hochwasser zerstört. Nach offiziellen Angaben starben damals mindestens 135 Menschen in Rheinland-Pfalz, weitere 766 wurden teils schwer verletzt. In Nordrhein-Westfalen kamen 49 Menschen ums Leben.

Schon kurz nach der Flutkatastrophe startete Evers gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen aus der Samtgemeinde Aue eine groß angelegte Hilfsaktion für das Ahrtal (AZ berichtete mehrfach). Wie weit ist der Wiederaufbau inzwischen fortgeschritten? Und wie geht es den Menschen an der Ahr? Im AZ-Gespräch zieht Evers jetzt eine Bilanz – und die fällt ernüchternd aus.



Vielerorts seien Häuser, Straßen und Brücken noch immer zerstört, schildert Evers. „In den größeren Städten ist zwar einiges wiederaufgebaut worden. In der Fußgängerzone von Ahrweiler haben zum Beispiel viele kleine Läden wieder geöffnet. Aber in den kleineren Orten ist fast nichts passiert“, kritisiert er. „Alle warten darauf, dass es weitergeht, aber es läuft alles sehr schleppend.“



Laut Evers hat das zwei Hauptgründe. Zum einen seien von den 15 Milliarden Euro, die der Bund für den Wiederaufbau der Infrastruktur in den betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt hat, bislang nur rund fünf Milliarden Euro abgerufen worden. Schuld daran sei die ausufernde Bürokratie mit ihren vielen Vorgaben und Verordnungen, bemängelt Evers. „Viele Menschen an der Ahr sind frustriert und haben resigniert, weil die Auszahlung nicht funktioniert“, sagte er. Zum anderen hätten viele Versicherungen die Schäden an Gebäuden nicht übernommen, weil die Bewohner keine Elementarversicherung für den Katastrophenfall abgeschlossen hätten, so Evers.



Das sorge für große Wut und Enttäuschung bei den Betroffenen – mit dramatischen Folgen. „Einige Menschen im Ahrtal haben sich aus Verzweiflung das Leben genommen“, berichtet Evers.



Zusammen mit seinem Team, darunter Elektrikern, Sanitärfachleuten und Heizungsbauern, hat Evers bereits 14 Hilfseinsätze im Ahrtal geleistet. Dabei kamen insgesamt rund 4500 Arbeitsstunden zusammen, allein 850 durch Evers selbst. So haben sich die Helfer unter anderem darum gekümmert, defekte Heizungsanlagen und Elektroleitungen in den Häusern zu reparieren, feuchte Gebäude zu trocknen und die Wasserversorgung für Sanitäranlagen wieder herzustellen. Die Ehrenamtlichen aus der Samtgemeinde Aue waren dabei Teil der Gruppe „Elektroseelsorger“. Ganz wichtig sei auch gewesen, den Menschen in den Flutgebieten einfach mal zuzuhören. „Wir haben ihnen gezeigt, dass sie nicht allein sind“, erklärt Evers.



Auch Thomas Einig aus Wrestedt hat mehrere Hilfseinsätze an der Ahr geleistet. Auf seine Initiative hin wurden 170 gefüllte Schultüten und viele Sets mit Schreibmaterial an die Erstklässler zweier zerstörter Grundschulen überreicht. Die Samtgemeinde Aue hatte dafür die Schirmherrschaft übernommen. Für sein großes Engagement wurde Einig vor einigen Monaten mit dem Ehrenamtspreis der GVV-Versicherungen ausgezeichnet.



Auch Joachim Evers zieht es demnächst wieder an die Ahr – allerdings nicht zu einem Hilfseinsatz, sondern in den Urlaub. Im September wird er eine Woche lang mit seinem Schwager durch die Region wandern. „Wir wollen damit Solidarität zeigen und die Menschen unterstützen“, sagt Evers. Er ruft alle dazu auf, den nächsten Urlaub ebenfalls im Ahrtal zu verbringen und damit beizutragen, die Region touristisch und wirtschaftlich voranzubringen. „Wir müssen den Menschen dort eine Perspektive aufzeigen“, betont Evers.