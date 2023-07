Wrestedter hat 100 Nistkästen für Mauersegler gebaut

Heinrich Martens freut sich über 71 Brutpaare auf seinem Hof

Am Giebel seines Wohnhauses in Wrestedt hat Heinrich Martens Nistkästen für Mauersegler aufgehängt. Viele weitere Kästen gibt es auf seinem Grundstück.

Man kann ihn als „Vater“ der Mauersegler in Wrestedt bezeichen: Heinrich Martens hat auf seinem Hof 100 selbst gebaute Nistkästen für die Vögel aufgehängt. Aktuell zählt die muntere Kolonie 71 Brutpaare und mehrere Junggesellen-Vögel.

Wrestedt – Wer behauptet, dass Heinrich Martens einen Vogel hat, der irrt sich gewaltig. Der Wrestedter hat gleich mehrere Hundert – und er ist stolz darauf. Das ist aber keinesfalls respektlos gemeint, denn auf dem Hof des 83-Jährigen an der Bahnhofstraße tummelt sich eine riesige Mauersegler-Kolonie. Für sie hat Martens hölzerne Nistkästen an Haus- und Scheunenwänden sowie unter Dachgiebeln angebracht. Jetzt hat der rüstige Vogelfreund seine 100. selbstgebaute Kiste aufgehängt.



Die Nisthilfen, die alle nummeriert sind, werden von den Mauerseglern eifrig angenommen. „84 Kisten sind zurzeit belegt. Darin leben 71 Brutpaare“, erzählt Martens. Hinzu kommen mehrere Junggesellen, die noch nicht geschlechtsreif sind. Mit dem Bau der Nistkästen hat der Wrestedter im Jahr 2002 angefangen. Damals zählte er ein Brutpaar mit zwei Jungvögeln. Bis 2022 wuchs die Zahl der Kästen auf 84. In diesem Jahr hat Martens 16 weitere gebaut, die aber noch nicht belegt sind. „Jetzt ist aber erst mal Schluss“, sagt der ehemalige Bäckermeister und lacht.



Akribisch führt Martens Listen, in die er die aktuelle Belegung der Kästen und die jeweilige Zahl der Bewohner einträgt. „Mauersegler sind so was von standorttreu. Wenn sie Anfang Mai aus ihrem Winterquartier zurückkehren, fliegen die Altvögel gezielt in die Kiste, in der im Vorjahr genistet haben“, berichtet er. Das ist auch der Grund, warum die Kiste mit der Nummer 20 schon seit drei Jahre verwaist ist. „Dabei ist das eigentlich ein Top-Platz. Aber irgendwas muss mit den Altvögeln passiert sein“, erklärt Martens.



Im Laufe der Jahre hat sich der Wrestedter ein fundiertes Wissen über Mauersegler angeeignet. „Die Tiere schlafen im Fliegen und können dabei eine Gehirnhälfte abschalten. Sie paaren sich auch im Fliegen“, schildert er. Pro Tag legt ein Mauersegler zwischen 800 und 1000 Kilometern zurück und kann dabei bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell sein.



Schon seit längerer Zeit ist Martens überregional für seine Mauersegler-Kolonie bekannt. 2015 hat er 30 Jungtiere vom Artenschutzzentrum Leiferde übernommen, 2017 waren es weitere 20. Auf seinem Grundstück fühlen sich die Mauersegler sichtlich wohl – und es werden immer mehr. Denn mit Blick auf die Junggesellen und die 16 noch freien Nistkästen erwartet Martens für das nächste Jahr einen Zuwachs an Brutpaaren. Größere Verunreinigungen seien auf seinem Hof übrigens nicht zu erwarten, betont Martens. „Im Vergleich zu Schwalben machen Mauersegler kaum Dreck.“



Für den Wrestedter ist es immer ein schöner Anblick, wenn die Mauersegler abends über sein Grundstück fliegen. „Gegen 21 oder 21.30 Uhr ist hier richtig der Bär los. Dann treffen sich alle wieder. Eine Gruppe fliegt rechts um die Scheune herum, die andere links“, sagt Martens. Der Gedanke, dass die Vögel ihn schon Anfang August wieder verlassen und nach Afrika ziehen werden, erfüllt ihn mit Wehmut. „Dann wird mir was fehlen“, gibt er zu.