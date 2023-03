Schock in Klein London: Wolfsriss nahe Waldkindergarten

Uelzens Landrat Blume schreibt offenen Brief an Ministerpräsident Weil

Die Damwild-Kadaver werden mit einem Radlader abtransportiert. Die Tiere waren in einem umzäunten Gehege bei Klein London von einem oder mehreren Wölfen gerissen worden.

In der Nähe des DRK-Waldkindergartens in Klein London sind mehrere Tiere in einem Damwild-Gehege von einem Wolf gerissen worden. Unterdessen hat Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume einen offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil geschrieben und ihn angesichts der vielen Wolfsangriffe auf Nutz- und Haustiere zu einem Besuch nach Suderburg eingeladen.

Uelzen/Klein London – Landrat Dr. Heiko Blume hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil angesichts der Vielzahl von Wolfsangriffen auf Nutz- und Haustiere im Landkreis Uelzen (AZ berichtete) über einen offenen Brief nach Suderburg eingeladen, „damit Sie sich vor Ort und im Gespräch mit den Menschen ein Bild von der Stimmung in Sachen Wolf machen können“, so Blume.



Unter dem Eindruck zahlreicher Rückmeldungen aus der Bevölkerung habe er schon im Februar Umweltminister Christian Meyer um eine Stellungnahme gebeten, „was ich den Menschen hier vor Ort sagen kann, ob und wenn ja welche Perspektive ich ihnen aufzeigen kann. Von Herrn Minister Meyer habe ich bis heute keine Antwort, und sei es auch nur eine Eingangsbestätigung auf mein Schreiben, erhalten“, kritisiert der Landrat.



Und es gibt erneut einen aktuellen Anlass: In der Nacht zum Sonnabend ist mindestens ein Wolf in das Damwild-Gehege der Landwirte Kerstin und Carsten Rosien zwischen Nettelkamp und Klein London eingedrungen. Vier Tiere wurden durch Kehlbisse getötet, zudem verendete eines durch Panik am Zaun. Zwei weitere Tiere wurden durch den Wolfsangriff so schwer verletzt, dass sie erschossen werden mussten. Das Brisante daran: Der Vorfall ereignete sich nur etwa 200 Meter vom DRK-Kindergarten Klein London entfernt.

„Die Tiere lagen verstreut im Gehege. Eines war richtig ausgeweidet“, erzählt Kerstin Rosien am Montag der AZ. Seit etwa zehn Jahren halten ihr Ehemann und sie Damwild in dem Gehege. Dieses ist mit einem 1,80 Meter hohen Zaun aus Knotengeflecht gesichert. „Wir haben den Zaun ringsum abgesucht, ob sich der Wolf darunter durchgebuddelt hat oder ob sich Fellreste im Knotengeflecht befinden. Das war aber nicht der Fall. Deshalb gehen wir davon aus, der Wolf drübergesprungen ist“, sagt Kerstin Rosien, die den Zaun jetzt durch einen stromführenden Aufsatz nachgerüstet hat.

Noch am Sonnabend hatten ihr Mann und sie einen Experten der Landwirtschaftkammer über den Wolfsriss informiert. Dieser habe DNA-Proben von den Kadavern genommen und sei anhand der Bisspuren zum Ergebnis gekommen, dass diese zweifelsfrei von einem oder mehreren Wölfen stammen.