Neubau an der Wierener Kita: Beratung über weiteres Vorgehen bei Betreuung

Von: Theresa Brand

Auf dem Grundstück der Kita in Wieren soll ein Neubau errichtet werden, um Platz für zwei zusätzliche Gruppen zu schaffen. © Schossadowski, Bernd

Der Samtgemeindeausschuss will den Neubau der Wierener Kita auf dem Bestandsgrundstück errichten. Nun soll ein Nachtragshaushalt erstellt werden, um die Finanzierung zu sichern.

Wieren/Wrestedt/Bad Bodenteich – Die Pläne zur Betreuungssituation in der Samtgemeinde Aue schreiten langsam voran. In der jüngsten Sitzung des Samtgemeindeausschusses haben Politik und Verwaltung einstimmig Beschlüsse über das weitere Vorgehen gefasst. Die endgültige Zustimmung des Samtgemeinderates wird im Juni erwartet. Für die einzelnen Standorte wurde Folgendes entschieden:

• Wieren: Die DRK-Kita in Wieren soll zwei zusätzliche Kindergartengruppen erhalten. Dafür soll ein Neubau geschaffen werden. „Wir bereiten die Planungen für eine Errichtung auf dem Bestandsgelände vor“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Michael Müller. Als Alternative stand der Bau an einem anderen Standort auf der grünen Wiese zur Debatte, die Entscheidung fiel nun auf das bestehende Grundstück.



Die Kosten werden laut Müller zwischen 2,3 und 2,9 Millionen Euro liegen. Im aktuellen Haushalt seien dafür noch keine Mittel eingestellt. „Wir müssen nun einen Nachtragshaushalt beschließen“, so der Samtgemeindebürgermeister.



• Wrestedt: Bei den Planungen in Sachen Betreungssituation in Wrestedt konnte der Samtgemeindeausschuss bislang keine weiteren Beschlüsse fassen. „Wir sind noch in Gesprächen und warten auf die fachliche Stellungnahme“, berichtet Müller. Zur Erinnerung: Für die DRK-Kita schlägt die Verwaltung einen Anbau in Modulbauweise vor. Damit soll Platz für eine zusätzliche Kindergartengruppe geschaffen werden. Die Kosten werden auf rund 835 000 Euro geschätzt.



• Bad Bodenteich: In Bad Bodenteich sollen vorerst keine neuen Betreuungsplätze geschaffen werden. „Wir haben keine weiteren Räumlichkeiten gefunden“, erklärt Müller die Entscheidung. Zusätzliche Betreuungszeiten für Kinder nach dem Schulunterricht seien derzeit vor Ort nicht umsetzbar.



Der Samtgemeindebürgermeister betont jedoch: „Wir sehen die Situation der Eltern, doch es steht und fällt mit den Räumlichkeiten.“ Im Hinblick auf die Unklarheiten bei der Gestaltung des Ganztagsbetriebs der Schulen in Niedersachsen sei abzuwarten.



Die Samtgemeinde Aue wird nun einen Nachtragshaushalt erstellen, den der Samtgemeinderat dann verabschieden muss.