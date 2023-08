Radweg-Arbeiten zwischen Wieren und Drohe verzögern sich weiter

Von: Bernd Schossadowski

Der Ausbau des Radweges an der Kreisstraße zwischen Wieren und Drohe ist noch immer nicht beendet. Weil Fertigteile fehlen, konnte die Brücke über den Droher Bach bislang nicht erneuert werden. © Bernd Schossadowski

Vier Monate nach dem ersten Spatenstich ist der Ausbau des Radweges an der Kreisstraße zwischen Wieren und Drohe immer noch nicht beendet. Weil Fertigteile für eine neue Brücke fehlen, ist ein Teil des Weges weiterhin gesperrt.

Wieren/Drohe – Eigentlich sollte der Ausbau des maroden Radweges an der Kreisstraße 6 zwischen Wieren und Drohe bis Mitte Juli beendet sein. So hatte es der Landkreis im Frühjahr angekündigt (AZ berichtete). Doch noch immer sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. So lässt die Erneuerung der Brücke über den Droher Bach weiterhin auf sich warten. Dieses Teilstück der Verbindung bleibt somit vorerst gesperrt. Radfahrer müssen stattdessen zwei Wirtschaftswege als Umleitungsstrecke nutzen. Das sorgt bei Bürgern aus Wieren und Drohe für Stirnrunzeln.



„Mit dem Neubau der Brücke konnte noch nicht begonnen werden, da die Lieferung der entsprechenden Brückenbauteile noch nicht erfolgt ist“, erklärt Kreissprecher Martin Theine jetzt auf AZ-Anfrage. Der Landkreis erwarte dort aber kurzfristig die Lieferung der Fertigteile. Ihr Einbau solle unmittelbar danach erfolgen.



Wann die Brücke über den Droher Bach – und damit der noch fehlende Teil des Radweges – fertig wird, ist aber noch unklar. Für die ausstehenden Restarbeiten sei, so Theine, keine Vollsperrung der Kreisstraße erforderlich. Wie berichtet, war diese im Frühjahr und Sommer längere Zeit wegen des Ausbaus gesperrt gewesen.



Der Radweg wird nach Angaben des Landkreises auf einer Länge von 850 Metern erneuert und dabei von 1,80 auf 2,50 Meter verbreitert. Der neue Fahrweg aus Beton beginnt an der Einmündung der Raiffeisenstraße in die K 6 in Wieren und endet kurz hinter dem Bahnübergang – etwa 180 Meter vor Drohe.



Doch warum erfolgt der Ausbau nicht bis zum Ortseingang? „Der Radweg wird in diesem Bereich nicht verbreitert, da angesichts des baulichen Zustandes dort eine Sanierung beziehungsweise eine Verbreiterung nicht erforderlich ist“, erläutert Theine. Deshalb verbleibt das östliche Teilstück in einer Breite von 1,80 Meter.



Darüber hinaus fehlt an einigen Stellen des Radweges noch die Asphaltierung, zum Beispiel an der Droher Straße und an der Abzweigung des Wirtschaftsweges gegenüber dem Dachdeckerbetrieb. „Die Asphaltarbeiten konnten ausschließlich aufgrund der Witterungslage noch nicht abgeschlossen werden“, teilt Theine dazu mit.



Nach seinen Worten liegen die Gesamtkosten für die Erneuerung des Radweges bei rund 620 000 Euro. „Damit wird der vorgesehene Kostenrahmen eingehalten“, erklärt der Kreissprecher. Die Maßnahme werde durch das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zu 80 Prozent gefördert. Den restlichen Betrag übernimmt der Landkreis.