Neues Lager in Wrestedt bietet Platz für 1000 Tonnen Holzpellets

Projekt der VSE zusammen mit der Raiffeisen Agil Leese eG

Korinna Giere, Mitarbeiterin der Vereinigten Saatzuchten Ebstorf, steht vor der großen Maschine im neuen Umschlagslager in Wrestedt.

Die Raiffeisen Agil Leese eG hat in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Saatzuchten Ebstorf ein neues Umschlagslager für lose Holzpellets in Wrestedt errichtet. Es bietet Platz für rund 1000 Tonnen Pellets.

Wrestedt – Alles Gute kommt von oben: Dieses Sprichwort trifft auch auf den Standort Wrestedt der Vereinigten Saatzuchten Ebstorf (VSE) zu. Dort hat die Raiffeisen Agil Leese eG in Zusammenarbeit mit der VSE ein neues Umschlagslager für lose Holzpellets errichtet. Über Förderbänder unter der Decke gelangen die Pellets – ein erneuerbarer Energieträger zum Heizen – in eine Lagerhalle. Von oben stürzen sie zu Boden und türmen sich zu meterhohen Bergen auf. Die Lagerkapazität in der Halle beträgt nicht weniger als rund 1000 Tonnen.



Überwacht wird das Ganze von VSE-Mitarbeiterin Korinna Giere. In ihren Händen hält sie eine etwa 50 Zentimeter lange Fernbedienung mit mehreren Knöpfen. „Damit kann ich alles steuern“, sagt sie und drückt auf einen der Knöpfe. Eines der Förderbänder hoch oben über ihrem Kopf setzt sich daraufhin geräuschvoll in Bewegung.



Doch zunächst müssen die per Lkw angelieferten Holzpellets erst einmal in die Höhe befördert werden. Dazu kippen die Lastwagen ihre Fracht in den Annahmebunker, der sich vor der Einfahrt zur Lagerhalle befindet. „Zurzeit kommen hier mindestens vier Lastwagen pro Tag vorbei. In Spitzenzeiten waren es auch schon mal sechs bis acht“, erzählt Korinna Giere der AZ. Angetrieben von einem Elektromotor, transportiert ein Förderband die Holzpellets aus dem Annahmebunker hinauf unter das Hallendach.



Mit der Schaufel eines Radladers werden die in der Halle gelagerten Pellets danach in einen Trichter verladen. Weitere Förderbänder transportieren sie von dort in eine Maschine, die mit einem Befüllungsschlauch ausgestattet ist. „Wir nennen den nur Schnorchel“, erzählt Korinna Giere und lacht.



Durch einen Stutzen werden die Pellets von oben auf die Lkw verladen, die sie danach zu den Kunden bringen. Die Maschine ist zudem mit einer Absaug-Anlage samt Sieb ausgestattet. Sie sorgt dafür, dass es beim Abfüllen der Pellets nicht so staubt. Der abgefangene Staub wird in „Big Bags“ gesammelt.



Am Lager in Wrestedt ist zudem ein Holzpellets-Silo-Lkw der Raiffeisen Agil Leese eG stationiert. Dieser gewährleistet eine reibungslose Logistik und ermöglicht eine effiziente Abwicklung der Kundenbelieferung.



Das neue Umschlagslager in Wrestedt sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten Versorgung der Kunden mit hochwertigen Holzpellets, erklärt Dr. Christoph Hauser, geschäftsführender Vorstand der VSE. Damit werde auch das Engagement der Raiffeisen Agil Leese, der VSE und ihrer Tochterfirma, der Heide-Wendland-Energie GmbH, für eine nachhaltige und umweltfreundliche Energiegewinnung in der Region unterstrichen.



„Mit dem neuen Umschlagslager möchten wir sicherstellen, dass in Zeiten steigender Transportkosten, unsere Kunden stets zuverlässig mit ENplus-zertifizierten Holzpellets beliefert werden“, sagt Dennis Reichelt, Bereichsleiter für erneuerbare Energie der Raiffeisen Agil Leese eG. Die enge Zusammenarbeit ermögliche es, die Lagerkapazität erheblich zu erweitern und eine kontinuierliche Versorgung der Kunden in der Region mit Holzpellets zu gewährleisten.