Mehr Kita- und Hort-Plätze in der Samtgemeinde Aue

Von: Bernd Schossadowski

Trotz der aktuellen Neubauten in Bad Bodenteich und Wrestedt fehlen in der Samtgemeinde Aue mittelfristig Kita-Plätze, hier ein Symbolbild. © dpa

Die Verwaltung der Samtgemeinde Aue wird der Politik am Donnerstag, 13. April, in nichtöffentlicher Sitzung Erweiterungsmöglichkeiten für die örtlichen Kindertagesstätten und Horte vorstellen. Damit reagiert sie auf den stetig steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen.

Bad Bodenteich/Wieren/Wrestedt – Mit dem aktuellen Neubau einer Kindertagesstätte an der Burgstraße in Bad Bodenteich und der Erweiterung der Krippe am Mittelweg in Wrestedt (AZ berichtete) kommt die Samtgemeinde Aue dem wachsenden Bedarf an Kita-Plätzen nach. Doch die Weichenstellung für die Zukunft reicht noch weiter. So gibt es derzeit Überlegungen, neben den beiden genannten Projekten bestehende Betreuungseinrichtungen zu erweitern. Darüber wird die Verwaltung dem Samtgemeindeausschuss in dessen nichtöffentlicher Sitzung am Donnerstag, 13. April, berichten, sagt Verwaltungschef Michael Müller im AZ-Gespräch.



Konkret sollen den Politikern Erweiterungsmöglichkeiten für die DRK-Kindergärten Wieren und Wrestedt, den Hort in Bad Bodenteich und die Mittagsbetreuung in Wrestedt vorgestellt werden, einschließlich der zu erwartenden Kosten. Außerdem hat die Verwaltung geprüft, ob für den Kindergarten Wrestedt zusätzliche Betreuungsplätze durch die Einrichtung einer weiteren Waldgruppe geschaffen werden können.



Unabhängig davon werde die Samtgemeinde Aue jedem Kind, das einen Rechtsanspruch darauf hat, zum 1. August 2023 einen Platz in einer Krippe oder einem Kindergarten anbieten, betont Müller. In Abstimmung mit dem DRK, der evangelisch-lutherischen Kirche und der AWO als Kita-Träger, den Einrichtungsleiterinnen, Kommunalpolitikern, Verwaltung und Eltern sei für das kommende Kita-Jahr eine Lösung erarbeitet worden.

Das mittelfristige Konzept der Samtgemeinde reicht indes noch weiter in die Zukunft. So wird die Kita am Sportzentrum in Wrestedt möglicherweise um eine Kindergartengruppe vergrößert. „Eine nachträgliche Erweiterung des Gebäudes wurde schon damals bei der Planung berücksichtigt“, schildert Müller. Untersucht worden sei auch eine Vergrößerung der Kita in Wieren um zwei Gruppen, sowohl für den Krippen- als auch den Kindergartenbereich. „Es gibt einen Prüfauftrag durch die Politik für eine Erweiterung auf dem jetzigen Grundstück oder an einem anderen Standort in Wieren“, erläutert der Verwaltungschef.



Auch bei der Hortbetreuung – sie richtet sich an Kinder im Grundschulalter und wird nachmittags angeboten – übersteigt die Nachfrage in der Samtgemeinde Aue die Zahl der verfügbaren Plätze. Die Hortgruppe in der Grundschule Wieren bietet aktuell 20 Plätze mit einem Betreuungsumfang von vier Stunden am Tag. Zum 1. August 2023 fehlen aber vier Plätze. „Wir versuchen, dort eine Lösung zu finden“, sagt Müller. Er verweist allerdings darauf, dass es für einen Hortplatz – anders als für Krippe und Kindergarten – keinen Rechtsanspruch gibt.



Noch kniffliger gestaltet sich die Situation im Bad Bodenteicher Hort, der in der Grundschule an den Seewiesen untergebracht ist. 40 Plätze mit einer täglichen Betreuung von vier Stunden sind dort vorhanden. Laut Müller fehlen zum kommenden Sommer jedoch elf Plätze. Die Verwaltung habe daher geprüft, ob bestehende Räumlichkeiten in der Schule genutzt oder neue geschaffen werden können. „Eine Option wäre Modulbauweise“, erklärt Müller. Das Ziel sei ein schulnaher Standort.



Keinen Hort, aber eine Mittagsbetreuung von zwei Stunden am Tag gibt es in der Grundschule Wrestedt. Diese nehmen aktuell 32 Kinder wahr. „Auch dort werden Lösungen erarbeitet und in der nächsten Woche dem Samtgemeindeausschuss vorgestellt. Hier wird dann das weitere Vorgehen festgelegt“, blickt Müller voraus.