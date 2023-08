Hier wird gerade der neue „Tante Enso“-Supermarkt gebaut

Von: Bernd Schossadowski

Teilen

Die Bodenplatte des neuen Wohn- und Geschäftsgebäudes samt „Tante Enso“-Minisupermarkt in Wieren ist jetzt fertig. © Bernd Schossadowski

Der Bau des neuen Wohn- und Geschäftshauses an der Straße „An der Bahn“ in Wieren macht sichtbare Fortschritte. Inzwischen ist die Beton-Bodenplatte des Neubaus, in dem unter anderem ein „Tante Enso“-Minisupermarkt eingerichtet wird, gegossen.

Sogar Musik-Ikone Pink gibt sich in Wieren die Ehre, wenn auch nur akustisch. Ihr Hit „Cover me in sunshine“ schallt gestern aus dem Radio über die Baustelle an der Kreuzung von Hauptstraße und „An der Bahn“. Es ist die musikalische Untermalung für die Bauarbeiter, die dort zurzeit das neue Wohn- und Geschäftsgebäude samt „Tante Enso“-Minisupermarkt errichten. Jetzt hat das Vorhaben einen ersten Meilenstein erreicht: Die Bodenplatte des L-förmigen Neubaus wurde gegossen.



Das Projekt der Aue Wohnbau GmbH macht sichtbare Fortschritte. Die Bauherren Richard Albrecht und Benny Ziegeler sind froh, dass nun endlich die Fundamente und Bodenplatte erstellt werden konnten, nachdem Ende Juli die Prüfstatik für den Neubau eingegangen war. Kürzlich rückten eine Betonpumpe und mehrere Betonmischer auf dem Baugrundstück an. Schnell war die Bewehrung aus Stahl unter der Betonschicht verschwunden.



Gestern sind die Arbeiter dabei, die hölzerne Verschalung an den Rändern der Bodenplatte zu entfernen. Mit einem Kran wird Baumaterial in einem Metallkorb in die Höhe gehievt. Am Rand der Baustelle sind graue Steine auf Paletten gestapelt. Schon bald sollen die Wände hochgezogen werden. Dann werden Grundriss und Silhouette des Neubaus sichtbar.



Wie berichtet, entstehen im Erdgeschoss drei Gewerbeflächen, die sich auf ein Café, einen Gesundheitsdienstleister und den Lebensmittelversorger „Tante Enso“ aufteilen. „Das Lebensgefühl der Bewohner und Besucher unseres schönen Ortes Wieren soll deutlich steigen“, betonen die beiden Investoren mit Blick auf den Neubau.



Über diesen Gewerbeflächen entstehen neun moderne, helle Wohnungen mit Aufzug. „Unser Ziel zum Bezug ist Ende 2024“, blicken Richard Albrecht und Benny Ziegeler voraus, schränken aber ein: „Nach vielen Verzögerungen sind diese Angaben noch ohne Gewähr.“



Die Bürgerinitiative „Wieren 2030“, die vor zwei Jahren den Anstoß für die Nahversorgung im Ort gegeben hatte, ist zufrieden: Mit den nun erkennbaren Baufortschritten rückt eines der wesentlichen Ziele der Initiative stetig näher.



In die Gestaltung des „Tante Enso“-Marktes können sich übrigens auch die Bürger mit einbringen. Denn dahinter steht eine Genossenschaft. Und bei dieser haben die Mitglieder die Möglichkeit, neben der Kapitalbeteiligung auch über Aktivitäten des Unternehmens mitzubestimmen. Deshalb lädt „Wieren 2030“ alle Interessierten für Montag, 21. August, um 19.30 Uhr zu einem Workshop ins örtliche Landgasthaus „Alt Wieren“ ein. Dort soll über die personenbesetzten Öffnungszeiten des „Tante Enso“-Marktes, über Ruhetage, das Angebot regionaler Produkte und die farbliche Gestaltung des Dorfladens diskutiert werden. Insgesamt 116 Vorschläge aus einer Online-Umfrage liegen dazu bereits vor.



Wer an dem Workshop teilnehmen möchte, wird gebeten, sich anzumelden: Bei Albert Wieblitz unter Telefon (0 58 25) 17 71 oder E-Mail Albert.Wieblitz@t-online.de beziehungsweise bei Hartmut Weissert unter (01 75) 5 94 41 79 oder Hartmut.weissert@t-online.de.