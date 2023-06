Baumaßnahmen zwischen Wieren und Drohe: Wurzeln gekappt

Der Radweg zwischen Wieren und Drohe wird derzeit neu gebaut. Beim Auskoffern mussten an den Linden entlang der Straße einige Wurzeln gekappt werden. © Brand, Theresa

Die Aufregung um die Baumaßnahmen am Radweg zwischen Wieren und Drohe geht weiter. Im Zuge der Arbeiten wurden bei den Linden entlang der Strecke Wurzeln gekappt. Droht nun ein Absterben der Bäume?

Wieren/Drohe – Er ist und bleibt Aufregerthema in Wieren: der Radweg an der Kreisstraße zwischen Wieren und Drohe. Zurzeit wird die etwa einen Kilometer lange Strecke neben der Fahrbahn neu gebaut. Die Straße ist während der Baumaßnahme noch bis Ende August für den Autoverkehr vollständig gesperrt (AZ berichtete). Nun wurde der Radweg ausgekoffert. Seitdem ragen überall gekappte Wurzeln der Linden aus der Erde. Nicht nur die Wierenerin Andrea Behn fragt sich: Verkraften die Linden diese Tortur?



„Die Baufirma hat fälschlicherweise so dicht an den Bäumen ausgekoffert, dass die Wurzeln der Bäume einseitig abgeschnitten wurden“, bedauert Behn. Sie bezweifelt, dass die Linden überleben – besonders im Hinblick auf die vergangenen Wochen, in denen die massive Trockenheit und die hohen Temperaturen eine zusätzliche Belastung darstellten. „Es wurden Becken an den Bäumen gegraben, und jetzt kommt ständig der Landkreis mit Tankwagen, um die Bäume am Leben zu halten. Aber wer zahlt diesen Aufwand?“, fragt sie. Außerdem sei sie nicht die Einzige, die befürchte, dass trotz der Maßnahmen einige der Linden eingehen werden. Andrea Behn findet: „Dieser neue Radweg ist einfach viel zu groß. Man hätte einfach den alten sanieren sollen.“



Auf Anfrage der AZ erklärt der Landkreis, dass die Baumaßnahmen wie geplant verlaufen. Es handele sich beim Kappen der Wurzeln nicht um einen Fehler. Das Vorgehen sei mit der ökologischen Baubegleitung abgestimmt. Laut Pressesprecher Martin Theine wurde das Wurzelwerk fachgemäß behandelt, um die Bäume langfristig zu erhalten. „So wurde das Wurzelwerk unter anderem mit Jutesäcken umhüllt, um die Feuchtigkeit an der Wurzel zu halten“, heißt es in der Antwort. Die Kosten für die Bewässerung der Linden seien von Anfang an eingeplant gewesen. Es entstehen also keine Mehrkosten, da die Summe Bestandteil der Gesamtmaßnahme ist, erklärt Theine.



Auf die Frage, ob nicht eine Sanierung möglich gewesen wäre, die die Bäume weniger beansprucht hätte, heißt es: „Aufgrund der massiven Wurzelaufbrüche am alten Radweg und aufgrund entsprechender Fördermöglichkeiten ist nur ein Neubau des Radweges wirtschaftlich sinnvoll. Für den Neubau erhält der Landkreis über das Sonderprogramm Stadt und Land eine Förderung in Höhe von 80 Prozent der Gesamtkosten. Die Förderung ist jedoch nur möglich bei einem Ausbau auf eine Breite von 2,5 Meter.“ Die alte Breite von zwei Metern entspreche nicht mehr dem heutigen Standard.



Weitere Bäume werden nicht gefällt. Für die drei Exemplare, die im vergangenen Jahr wegen des neuen Radwegs weichen mussten, werden außerdem neue Bäume gepflanzt.