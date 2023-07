Windenergie: Uelzener Flächenpotenzial sinkt deutlich - Kreistag legt Abstände fest

Von: Lars Becker

Sechs Windenergieanlagen laufen im Bürgerwindpark Altenmedingen bereits, vier weitere sind im Windpark Bostelwiebeck im Bau. Für künftige Vorrangflächen hat der Kreistag jetzt erste Kriterien verabschiedet. © Lars Becker

Die im Raum stehende Vorgabe des Landes Niedersachsen an den Landkreis Uelzen, ab 2028 vier Prozent seiner Fläche für Windenergieanlagen auszuweisen, treibt die Politik massiv um. Das hat die Debatte im Kreistag erneut belegt.

Uelzen/Landkreis – Anfang Februar 2023 hatte Christian Meyer (Grüne), Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, die sogenannte Windflächenpotenzialstudie vorgestellt. Die hatte das Umweltministerium durch das Fraunhofer-Institut sowie das Unternehmen Bosch & Partner erstellen lassen. Demnach wurden für den Landkreis Uelzen festgestellt, dass 18,75 Prozent der Gesamtfläche prinzipiell als Windenergie-Standort geeignet seien.



Auf Basis der Studie soll per Gesetz geregelt werden, wieviel Windfläche mindestens auszuweisen ist. Für den Landkreis ergab sich ein Wert von 4,79 Prozent, der dann Anfang Mai über eine eingezogene Kappungsgrenze bei 4,0 Prozent landete. Landrat Dr. Heiko Blume sagt nun im AZ-Gespräch: „Ich bin nicht sicher, ob es dabei bleiben wird. Denn es sind Tieffluggebiete der Bundeswehr für den Landkreis nachgemeldet worden.“

„Unstimmigkeit entdeckt und korrigiert“

Tatsächlich ist das Windflächenpotenzial für den Kreis seitens des Landes jetzt um 5,75 auf 13,0 Prozent reduziert worden. „In den Berechnungen der Gutachter wurde nachträglich eine Unstimmigkeit in der Abbildung von Konfliktrisiken entdeckt und korrigiert“, heißt es dazu vom Land.



Ungeachtet dessen hat der Kreistag nun im Bezug auf Vorranggebiete für Windenergie erste Kriterien verabschiedet. Ausgangspunkt war ein Antrag der Mehrheitsgruppe aus CDU, UWG und FDP mit dem Titel „Windenergie mit Augenmaß – für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung“.

Über sechs Kriterien abgestimmt

„Die Kreisverwaltung steht vor einer großen Aufgabe – inhaltlich und zeitlich. Es müssen bis zum 31. Dezember 2027 Ergebnisse auf dem Tisch liegen, um einer Superprivilegierung vorzubeugen“, betonte Bau- und Umweltdezernent Tobias Linke, der sonst vor „Wildwuchs“ warnte und ergänzte: „Es ist unumgänglich, Wind im Wald und in Landschaftsschutzgebieten voranzubringen.“

Das hatte die Verwaltung auch in ihrer Sitzungsvorlage betont und vorgeschlagen, dies als eines der Kriterien zu beschließen. Bei sieben Gegenstimmen folgte der Kreistag. Insgesamt wurde über sechs Kriterien einzeln abgestimmt – viermal waren sich alle Kreistagsabgeordneten einig. Und zwar hier:



• In einem zweiten Schritt sollen – falls das Vier-Prozent-Ziel über Vorranggebiete in Wäldern und Landschaftsschutzgebieten nicht zu erreichen ist – auch Vorranggebiete „Landschaftsbezogene Erholung“ und „Natur und Landschaft“ als Tabuzonen gestrichen werden.



• Dagegen wurden Wälder aus dem Landesraumordnungsprogramm und bestimmte Zonen in Trinkwasserschutzgebieten (an Brunnen, Quellen und bis zur Einzugsgebietsgrenze der Grundwasserentnahme) zu harten Tabuzonen erklärt.



• Auf die Festlegung eines Mindestabstandes zwischen Vorranggebieten für die Windenergienutzung will die Kreispolitik indes verzichten.



• Generell sollen sämtliche Abstandsregeln zu Verkehrswegen und Infrastruktureinrichtungen auf das gesetzliche Mindestmaß reduziert bleiben.



„Rechtlich mögliche Flächen zerstückelt und ausradiert“

Gleich zehn Gegenstimmen gab es indes für den Vorschlag, den Abstand von Einzelhäusern im Außenbereich auf 900 Meter Pufferfläche festzulegen. Zu Wohngebieten soll der Abstand bei jenen 1000 Metern bleiben, die bereits im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2019 festgelegt worden waren. Dieses hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg mit Urteil vom 8. Februar 2022 für den Teilbereich Windenergie für unwirksam erklärt.



Für die Gruppe Grüne/Linke wiederholte Markus Jordan seine bereits im Ausschuss für Planung, Hoch- und Straßenbau vorgebrachte Kritik an „übergesetzlichen Schutzregeln für Einzelhäuser im Außengebiet. Es darf nicht sein, dass wir vor der ersten Flächenberechnung bereits einen Beschluss fassen, der sehr viele rechtlich mögliche Flächen für Windenergie zerstückelt und ausradiert. Auch 900 Meter sind da erst einmal zu viel. Es soll nicht so wie beim letzten RROP sein, dass der Kriterienkatalog schon am Anfang des Planungsprozesses unveränderlich feststeht.“ Der Laubwald müsse vielmehr wegen seiner hohen Bedeutung ausgenommen werden.



„Für alle den gleichen Schutz“

Léonard Hyfing (FDP), der eindrücklich über bis zu 74 bestehende, genehmigte und geplante Windenergieanlagen in und um seine Heimatgemeinde Altenmedingen berichtete, widersprach: „Irgendwo müssen wir die Frage stellen, wo der Bürger bleibt. Wir müssen klare Regeln schaffen, um für alle den gleichen Schutz zu haben. Natürlich profitiert die Gemeinde, aber wir können nicht nur noch mehr Windkraft und noch mehr Windkraft wollen. Ich selbst möchte nicht Windkraft als meine Zukunftsperspektive haben, sondern ich möchte Lebensmittel produzieren“, betonte der Landwirt aus Vorwerk.



Jörg Hillmer (CDU) sagte: „Wir wollen die kommunale Planungshoheit hochhalten. Der Antrag unserer Gruppe ist extrem bescheiden, wir konzentrieren uns einzig und allein auf den Schutz des Bürgers. Die Anträge der Grünen stehen für weniger Schutz der Bürger, aber für mehr Schutz des Laubwaldes.“ Hillmer betonte, dass der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht werden müsse. Der Zeitplan sei noch unklar. Derzeit laufe erst das Anhörungsverfahren der kommunalen Spitzenverbände.