Vom Lerntreff bis zum Baustellen-Besuch: Mehr als 120 neue Angebote

KVHS stellt Programm fürs Herbstsemester vor

+ © Oliver Huchthausen Das Team der KVHS (von links) mit Geschäftsführer Jan Philipp Skiba, seinem Stellvertreter Frank Nehring, Lily Marie Hanebeck (Freiwilliges soziales Jahr) und Kathrin Marie Arlt vom Programmbereich Gesundheit und kulturelle Bildung. © Oliver Huchthausen

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Das Titelbild des neuen Programmhefts der Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg (KVHS) wird von freundlich dreinschauenden Tukanen geprägt. Tukane, so sagt man, sind ziemlich gesellig und spielen gerne. Dieser Ansatz findet sich auch im Programm fürs Herbstsemester wieder.

Uelzen – In einer Zeit der Dauerkrisen machen sich verstärkt Ohnmachtsgefühle breit, die wiederum Zeitgenossen mit einfachen Parolen Tür und Tor öffnen. Vor diesem Hintergrund möchte die KVHS ein Ort des Miteinanders sein, an dem Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Generationen zusammenkommen können.



„Wir glauben fest daran, dass der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gestärkt wird, wenn wir uns gegenseitig kennenlernen, voneinander lernen und gemeinsam neue Erfahrungen machen oder kurz: zusammen Neues lernen“, sagt Jan Philipp Skiba, Direktor und Geschäftsführer der KVHS.



Mehr als 460 Kurse umfasst das neue Kursheft, unter denen auch über 120 komplett neue Angebote zu finden sind. Unter dem genannten Slogan „Zusammen Neues lernen“ stehen sechs Themenbereich im Fokus.



Besonders am Herzen liegt dem Team das Thema „Radikalismusprävention/Demokratiebildung. Die politische Bildung soll künftig einen höheren Stellenwert im Programm der KVHS bekommen und weiter ausgebaut werden. Den Auftakt werden zwei für Teilnehmer übrigens entgeltfreie Veranstaltungen zum Thema „Völkische und andere rechte Kräfte im Landkreis“ sowie „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ bilden.



„Wir gehen auch in die Häuser“

Ein wichtiges Thema ist auch der KVHS-Lerntreff zum Thema Grundbildung, der Menschen abholen soll, denen es an der Kompetenz bei den alltäglichen Dingen, beispielsweise durch Analphabetismus, fehlt. „Abholen“ ist hier durchaus wörtlich zu verstehen: „Wir gehen auch in die Häuser“, erläutert Jan Philipp Skiba, „nämlich bei denen, deren Hemmschwelle zu hoch ist, um die Grundbildungskurse aufzusuchen“.



Digitalisierung ist ein weiteres großes Thema des kommenden Angebotes. Neben neuen Kursen zur digitalen Kunst und Design wird es auch einen Kurs zum Thema „ChatGPT“ geben, in dem Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz beleuchtet werden.



Dass Lernen nicht immer nur Büffeln im Kursraum bedeutet, belegen zahlreiche Außenveranstaltungen, bei denen es darum gehen wird, zusammen die Region und andere Städte zu erkunden. Einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei der Rettungshundestaffel des DRK Uelzen, bei der Firma Witt-Wein und auf der Brückenbaustelle am Hundertwasser-Bahnhof. Exkursionen führen unter anderem ins Künstlerdorf Worpswede oder in die Hamburger Elbphilharmonie. Ortsunabhängigen Lernspaß versprechen auch 50 Online-Kurse zum Thema Betriebswirtschaft mit Durchführungsgarantie in Zusammenarbeit mit dem Business-Lern-Netz.



Das neue Programm wird der AZ am Sonnabend, 5. August, beiliegen und natürlich auch bei der Geschäftsstelle der KVHS im Alten Rathaus in Uelzen erhältlich sein.

von AZ-Mitarbeiter Oliver Huchthausen