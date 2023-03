Völkische Siedler: Volles Haus für renommierte Journalistin Andrea Röpke in Uelzen

Von: Lars Becker

Die mehrfach ausgezeichnete Rechtsextremismus-Journalistin Andrea Röpke (2.v.l.) wurde zur Informationsveranstaltung über Völkische Siedler (auch) im Landkreis Uelzen von Friederike Knust (SPD-Ortsverein Uelzen), Dirk Garvels (DGB-Gewerkschaftssekretär) und Johannes Vogt-Krause (Neues Schauspielhaus) begrüßt. © Lars Becker

Das Thema Völkische Siedler im Landkreis Uelzen und in der Lüneburger Heide lässt die Menschen nicht los: Der Vortrag der Fachjournalstin Andrea Röpke ist bestens besucht.

Uelzen/Landkreis – Das Interesse am Vortrag von Andrea Röpke über Völkische Siedler (auch) im Landkreis Uelzen ist am Dienstagabend (28. März) groß: Im Neuen Schauspielhaus Uelzen sind alle Plätze besetzt, als Friederike Knust stellvertretend für den SPD-Ortsverein und den Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) die Fachjournalistin für Rechtsextremismus begrüßt. Knust verweist auf den TV-Beitrag von „Spiegel TV“, der deutlich gemacht habe, wie aktuell das Thema weiterhin sei.

Johannes Vogt-Krause, der 1. Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Kunst im Kreativen Speicher, der das Theater an der Rosenmauer betreibt, erklärt: „Normalerweise steht dieses Haus nicht für politische Veranstaltungen zur Verfügung. Aber hier und heute geht es nicht um Parteipolitik – und dieser Abend passt sehr gut zu unserem Theater.“

Buch wird für Netz-Inszenierung verbrannt

Jan Henner Putzier, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion, betont, dass man bemüht sei, in der Kreispolitik „ein breites Bündnis“ zu schmieden „gegen das, was da direkt vor unseren Augen passiert“. Aktuell beraten die Gremien über die Resolution mit dem Titel „Der Landkreis steht für Vielfalt, Diversität und Toleranz“. Der Kreisausschuss hat das Thema in seiner jüngsten Sitzung vertagt.

Andrea Röpke referiert unter dem Motto „Völkische Landnahme. Alte Sippen, junge Siedler, rechte Ökos“. Das ist der Titel ihres 2019 veröffentlichten Buches, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Andreas Speit geschrieben hat – und das auch schon mal von völkischen Vertretern bei Inszenierungen fürs Internet verbrannt wird.

Die mehrfach für ihre Recherchen zum Rechtsextremismus ausgezeichnete, aber auch schon tätlich angegriffene Journalistin zeichnet mehr als eine Stunde lang ein Bild über die völkische Bewegung, über deren demokratiefeindliche Ideologie, über führende Köpfe – und nicht zuletzt über konkrete Orte im Landkreis Uelzen, wo sich diese Menschen treffen. Röpke spricht von „Inseln des Deutschtums“ – dorthin hätten sich die Familien zurückgezogen, um rechte Strukturen aufzubauen.

Heimliche Fotos von Jugendlagern und „Eheleiten“„

Immer wieder hat die Journalistin und Filmemacherin Treffen völkischer Siedler heimlich fotografiert – auch im Landkreis Uelzen. „Wir müssen dokumentieren, wer sich dort trifft“, sagt sie. Sie zeigt solche Fotos von Kinder- und Jugendlagern. Von „Eheleiten“. Von Mädchen und Jungen, die beispielsweise am Hermann-Löns-Gedenkstein in Müden an der Örtze in Uniform stramm zu stehen haben. Mal sind die Gesichter gepixelt, andere Personen indes nicht. Auch Klarnamen werden genannt, weil Gerichte ihr eben das zugestehen.

Zwölf bis 15 Abmahn- und Klageverfahren habe sie im Zusammenhang mit ihrer Buchveröffentlichung hinnehmen müssen, sagt Röpke. „Sie alle sind zwar gescheitert, aber viele graue Haare kommen daher“, erklärt die 58-Jährige, die betont: „Völkische wollen im Verborgenen agieren. Sie geben keine Interviews. Wir sollen sie tolerieren. Aber sie sind Teil des Rechtsextremismus.“



Die Szene habe sich etablieren können – im Chor von nebenan, im Sportverein, in der Feuerwehr, beim Schützenverein. „Solche Leute sind ausgebildet, Kinder zu indoktrinieren. Vielen Leuten sind doch Dinge aufgefallen, in der Schule oder im Kindergarten, bei bestimmten Begrifflichkeiten. Ich würde mir mehr Mut erhoffen. Wir müssen diesen Menschen ihre Grenzen aufzeigen. Keiner soll im Dorf zum Helden werden. Aber schauen Sie nicht weg, vernetzen Sie sich“, appelliert Andrea Röpke an ihre aufmerksame Zuhörerschaft.



Nur wenige Aussteigerinnen packen aus

Häufig gebe es einen akademischen Hintergrund, mitnichten seien völkische Menschen bildungsfern. Und es gebe immer wieder auch Verbindungen zu Holocaust- oder Corona-Leugnern, zur Artgemeinschaft, zu Reichsbürgern, zur NPD, aber auch zum laut Röpke nur offiziell aufgelösten völkischen Flügel der AfD.



Andrea Röpke berichtet über den „Sturmvogel – deutscher Jugendbund“, einen Ableger der rechtsextremen Wiking-Jugend. „Es schockiert mich, dass dieser Verband nicht verboten ist. Das ist eine gefährliche Organisation, die vom Innenministerium als rechtsextrem eingestuft wird. Solche Gruppierungen dürfen nicht arbeiten. Dort herrscht eine fiese, aggressive Parallelwelt. Diese Kinder sind kaum noch zu erreichen“, weiß Röpke aus Recherchen. Es gebe auch nur wenige Aussteigerinnen, die offen über antifeministische, häusliche und sexualisierte Gewalt auspackten.



„Schweigende Mehrheit“ als größtes Problem

Zwei Gäste aus Masendorf beschweren sich darüber, dass neben Bienenbüttel, Bad Bevensen oder Weste auch wiederholt ihre Ortschaft im Zusammenhang mit Völkischen Siedlern genannt worden sei. „Wir werden doch alle über einen Kamm geschert“, klagt einer, was im Saal Empörung auslöst. Röpke weist das entschieden zurück.

„Ich höre nur Hetze, keine Fakten – ich habe noch nie Negatives gehört. Wenn ich mich mit denen unterhalte, sind die nett“, sagt der andere. Darauf entgegnet Röpke: „Das größte Problem ist, dass wir eine schweigende Mehrheit haben. Wie viele Menschen würden sich gerne trauen und etwas sagen? Klar, die Mehrheit der Völkischen ist nett. Aber wir reden über knallharte Politik von Rechts. Die verbreiten antidemokratische Ideologie.“

Grünen-Politiker Heiner Scholing, der im TV-Beitrag von Spiegel-TV aufgetreten ist, wohnt in Bienenbüttel-Hohnstorf. Er sagt zum ersten Redner aus Masendorf: „Mein Vorteil ist, dass bei mir im Dorf keiner so reden würde wie Sie. Es wissen alle, dass wir Nationalsozialisten im Dorf haben. Wir wissen genug, um schlicht und einfach darüber zu reden. Klar ist es ein ständiger Konflikt, schlecht über die Nachbarn zu reden. Aber das müssen wir alle lernen. Wir befinden uns in einer komischen Komfortzone. Dank der ,Beherzt‘-Gruppe haben wir eine Menge Stimmen und Symbole. Unterstützt doch solche Aktivitäten“, fordert Scholing.

Und Andrea Röpke ergänzt: „Leben Sie im Dorf Ihre Art vor, lassen Sie sich das nicht aus den Händen nehmen. Hauptsache ist, man tut überhaupt irgendetwas.“

Kommentar: Nur Reden und Vernetzen hilft

von LARS BECKER

Die Veranstaltung mit Andrea Röpke hat vor allem eines gezeigt: Viele Menschen in Stadt und Landkreis Uelzen sind daran interessiert, mehr über Völkische Siedler zu erfahren. Sie wollen verstehen und nachvollziehen, was diese Menschen so gefährlich macht. So können sie in ihren Nachbarschaften und Dörfern Multiplikatoren werden, damit das Bewusstsein wächst, welche Gefahr in diesen Strukturen schlummert. Demokratie gilt dort nämlich als „krankes System“. Das allein sagt alles.

Am liebsten hätten einige Menschen von Andrea Röpke wohl einen Zettel mit nach Hause bekommen, auf dem steht, wie viele völkische Familien wo in der Region leben und wie man am besten mit ihnen umgeht: konfrontieren oder ignorieren?

Am Beispiel der beiden Bürger aus Masendorf, die sich öffentlich darüber ärgerten, dass ihr Dorf mehrfach an diesem Abend genannt oder auch auf Fotos gezeigt wurde, dass Familien von hier namentlich dem Kreis der Völkischen Siedler zugeordnet wurden, wurde aber auch deutlich, dass es Hilflosigkeit gibt. Im Beitrag von Spiegel-TV und durch Andrea Röpke wurde für eine Bedrohung sensibilisiert, die für den Einzelnen womöglich nicht greifbar ist. Das führt dazu, die Sache im Kopf zu verharmlosen, zu akzeptieren oder gar zu verdrängen.

Heiner Scholing hat Recht: Reden und Vernetzen hilft. Vielleicht können ja Hohnstorfer mal in Masendorf – und in vielen weiteren Orten – berichten, wie sie sich beherzt dem Problem stellen.