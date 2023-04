Verkehrsminister Lies und das Land trommeln in Berlin für Alpha-E

Von: Lars Becker

Diese Drohnen-Aufnahme zeigt bei Westerweyhe, wo in welcher Breite die drohende Neubautrasse verlaufen könnte. In Berlin wirbt Minister Lies indes für Alpha-E. © Philipp Schulze / dpa

Der Bundestag wird entscheiden, wie es in Sachen Bahnstrecken-Ausbau in Norddeutschland weitergeht. Um bei den Abgeordneten für Unterstützung der Variante Alpha-E zu werben, lädt das Land Niedersachsen in die Berliner Landesvertretung ein. Aus dem Landkreis Uelzen wollen Landrat Dr. Heiko Blume, Vertreter des Projektbeirates Alpha-E sowie sämtliche Bundes- und Landtagsabgeordneten dabei sein.

Uelzen/Landkreis – Wenn es nach Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume geht, dann ist diese Veranstaltung längst überfällig gewesen: In der Vertretung des Landes Niedersachsen in den Berliner Ministergärten findet am kommenden Montag, 17. April, ab 18 Uhr ein Parlamentarischer Abend ausschließlich zum Thema „Alpha-E“ statt.

Olaf Lies hat als Landesminister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung eingeladen und wird den Abend zur Fragestellung „Wie steht die Landesregierung zu Alpha-E?“ eröffnen. Die Antwort ist eindeutig: Das Land und der Landtag stehen zwar hinter dem 2015 gefassten Beschluss des Dialogforums – entschieden wird aber im Bundestag.



Impulsvorträge und Diskussionsrunde

In der Einladung des Landes heißt es, dass mit der Neubaustrecke für die Verbindung Hannover-Hamburg-Bremen abermals Stillstand drohe. Nun solle der Bundestag gefragt werden, wie es weitergehe.

„Dass es mit einem konstruktiven Bundestagsbeschluss auch vorangehen kann, zeigt der Ausbau zwischen Rotenburg und Verden. Wir wollen über die Chancen für mehr Schienenkapazitäten informieren und ebenso über Risiken der aktuellen Optionen diskutieren“, so das Land in seiner Einladung. Dr. Carla Eickmann (Referat Verkehrspolitik, Mobilität und Logistik des Ministeriums) stellt Alpha-E aktuellen Herausforderungen – etwa dem Deutschlandtakt – gegenüber, ehe es eine Diskussionsrunde geben soll.

Blume warnt vor großer Politikverdrossenheit

„Es hat hoffentlich Gewicht, wenn das Ministerium singulär zu einer einzigen Thematik in die Landesvertretung einlädt. Endlich passiert das, was ich schon vor Monaten gefordert habe. Ich hoffe, dass nicht nur die heimischen Bundestagsabgeordneten kommen – alle, vor allem auch die aus dem Verkehrsausschuss, müssen sensibilisiert werden und mitnehmen, dass sie nicht über eine normale abstrakte Planung der Bahn nach Schema F abstimmen.

Im Prozess seit 2015 sind faktisch berechtigte Erwartungen geweckt worden. Die Abgeordneten müssen wissen, dass massive Politikverdrossenheit droht, wenn man darüber hinweggeht“, so Blume im AZ-Gespräch. Der Landrat sieht Minister Lies unter Druck: „Alpha-E war seine Idee. Er war damals Verkehrsminister und ist es heute wieder.“

Neben Dr. Heiko Blume wird der Projektbeirat Alpha-E mit Joachim Partzsch, Tobias Schütte und Kurt Wiedenhoff in Berlin sein. Die Bundes- und Landtagsabgeordneten Anja Schulz (FDP), Dirk-Ulrich Mende (SPD), Henning Otte, Jörg Hillmer (beide CDU) und Pascal Leddin (Grüne) wollen auch teilnehmen.