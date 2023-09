Uelzener Tankstellen-Räuber muss vorher zum Drogenentzug

Von: Lars Becker

Der 22-Jährige, der die Felta-Tankstelle an der Celler Straße in Veerßen überfallen hatte (hier mit Rechtsanwalt Rüdiger Proest), muss für viele Jahre ins Gefängnis. © Lars Becker

Der 22-Jährige, der am 20. März dieses Jahres einen jungen Mann in Uelzen mit einer Stichwaffe verletzt und am Tag darauf maskiert sowie mit einer Axt und Pfefferspray bewaffnet die Felta-Tankstelle in Veerßen überfallen hat, muss für viele Jahre ins Gefängnis.

Lüneburg/Uelzen – Die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Lüneburg verurteilte den 22-Jährigen nun wegen besonders schweren Raubes und zwei gefährlicher Körperverletzungen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten.

Die Kammer ordnete zudem die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an. Der Verurteilte gehörte nach eigenen Angaben über Jahre der Drogenszene in der Hansestadt an. Regelmäßig habe er gekifft, Kokain, Amphetamine und Partydrogen (MDMA) konsumiert, sagte der Wohnungslose in der Hauptverhandlung. Ein psychiatrischer Sachverständiger attestierte dem 22-Jährigen den Hang, im Übermaß Rauschmittel zu konsumieren, so dass er vor Antritt der Haftstrafe einen Entzug machen muss.



Das Gericht entsprach mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg, während Verteidiger Rüdiger Proest eine Verurteilung zu vier Jahren Gefängnis als tat- und schuldangemessen angesehen hatte. Der 22-Jährige hatte sich im Prozess bei dem Kassierer der Tankstelle entschuldigt und diese Tat gestanden. Den Einsatz der Stichwaffe – eines sogenannten Kubotan – gegen einen 19-Jährigen tags zuvor an der Ebstorfer Straße hatte er als reine Verteidigungshandlung geschildert. Schon wenige Tage danach war er festgenommen worden.



Das Urteil des Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig.