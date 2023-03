Uelzener Polizei fahndet nach Serien-Taschendieb – Fast 30.000 Euro von Senioren erbeutet

Teilen

Die Uelzener Polizei fahndet nach diesem Mann. Wer hat den Seriendieb gesehen? © Polizei

Nach einem norddeutschlandweit agierendem Serientäter fahndet die Polizei Uelzen jetzt öffentlich mit Aufnahmen aus Überwachungskameras.

Uelzen/Lüneburg/Norddeutschland - Nachdem es verschiedenste Fälle in der Region Uelzen gab, hatten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes auch weitere Taten des Mannes zusammengeführt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte im Zeitraum von Anfang September 2022 bis Ende Januar 2023 mindestens in 15 Fällen Geldbörsen von älteren Menschen (Senior:innen 70+) im Umfeld von Einkaufsmärkten (Discountern) erbeutete und dann im Anschluss an nahegelegenen Geldautomaten Abhebungen vornahm. Die Taten verteilen sich auf den gesamten norddeutschen Raum (in Niedersachsen etwa in Amelinghausen, Neustadt a.R., Oldenburg, Syke, Bassum, Bad Bodenteich, Cuxhaven, Bad Bevensen, Uelzen, Drochtersen, Winsen (Aller), Lachendorf, Uetze und Nordenham.

Der Unbekannte hat Barmittel in Höhe von knapp 30.000 Euro erbeutet. © Polizei

Weitere Taten auch in den Regionen Hamburg und Schleswig-Holstein sind wahrscheinlich. Der Täter versuchte sich dabei mit und ohne der notwendigen PIN. Der Schaden der erbeuteten Barmittel liegt bei fast 30.000 Euro.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- korpulent

- 170-175 cm groß

- auffällig rote Haare (denkbar Perücke)

- trägt häufig Polo Shirts

- das linke Auge wirkt im offenen Zustand geschlossener als das rechte

Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizei Uelzen unter Tel. (0581) 930-0 bzw. -930-329 oder auch per Mail an steffen.wilkens1@polizei.niedersachsen.de entgegen.