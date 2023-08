Wird Entnahme von Wölfen künftig einfacher?

Von: Bernd Schossadowski

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil stellte sich am Montagabend im Eimker Theater „Kulisse“ den Fragen der Zuhörer zum Thema Wolf. © Bernd Schossadowski

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht erste Anzeichen, dass auf EU-Ebene eine einfachere Entnahme von Wölfen gesetzlich möglich werden könnte. Das sagte er jetzt bei einer Talk-Runde in der Eimker „Kulisse“.

Eimke – Kommt jetzt Bewegung in die vielfach geforderte stärkere Regulierung der Wolfspopulation? Das zumindest deutete Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montagabend bei einer Talk-Runde im Eimker Theater „Kulisse“ an. „Die Tür hat sich einen Spalt geöffnet. Ich möchte dazu beitragen, dass sie sich weiter öffnet und man hindurchgehen kann“, sagte Weil vor etwa 160 Zuhörern.



Zu der Veranstaltung „Auf ein Wort – Wolf spezial“ hatte der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg eingeladen. Dessen Vorsitzender Jan Henner Putzier moderierte den Abend und trug die Fragen an Weil vor, die die Besucher zuvor auf Bierdeckel geschrieben hatten.



Weils Optimismus, dass der Abschuss von Wölfen erleichtert werden könnte, hat zwei Gründe. Zum einen gebe es in der Ampel-Koalition im Bund die Vereinbarung, zu einem regionalen Bestandsmanagement von Wölfen zu kommen. Zudem seien auf EU-Ebene „ein paar Lockerungsübungen“ sichtbar geworden. So habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, dass es in Gebieten mit großer Wolfsdichte andere Eingriffsmöglichkeiten als bisher geben müsse. Zu dieser hoch belasteten Region zähle die Lüneburger Heide, erklärte Weil.

„Ich sehe zum ersten Mal eine Chance, dass wir weiterkommen. Diese Chance wollen wir nutzen“, zeigte sich der Ministerpräsident zuversichtlich. Herdenschutz sei wichtig, doch ohne eine Änderung des Systems werde es beim Wolf keine Fortschritte geben. „Wir haben ein falsches System. Alles wird gleich behandelt – auch das, was nicht gleich ist“, meinte Weil. Damit bezog er sich auf das EU-Recht, das dem Wolf den höchsten Schutzstatus zusichert. Dieses unterscheide jedoch nicht zwischen den einzelnen Regionen, in denen sich der Wolf völlig ungleichmäßig ausgebreitet habe. Während es beispielsweise im Ruhrgebiet und in Schleswig-Holstein so gut wie keine Wölfe gebe, sei Niedersachsen ein Ballungsraum.



Weil stellte klar: „Ich bin gegen ein massenhaftes Abknallen von Wölfen. Aber man sollte das gezielt dort machen, wo die Dinge überhandgenommen haben.“ Der Artenschutz müsse sich in einem angemessenen Verhältnis zu anderen berechtigten Interessen der Gesellschaft bewegen.



Eine der zahlreichen Fragen, die die Zuhörer bei der Talk-Runde stellten, stammte von Suderburgs Bürgermeisterin Dagmar Hillmer (CDU). Sie wollte wissen, warum das Land noch immer nicht auf eine vom Gemeinderat im März verabschiedete Resolution zur Entnahme von Wölfen im Raum Suderburg reagiert habe. Die Antwort werde „sehr schnell nachgeholt“, versprach Weil. Nach seiner Kenntnis sei eine gezielte Entnahme von Wölfen, die für einen großen Nutztierriss bei Suderburg verantwortlich waren, jedoch „mangels Identifizierbarkeit nicht leistbar“.



Zuvor hatte der Eimker Schäfer Gerd Jahnke berichtet, wie ihn der Anblick getöteter oder verletzter Tiere nach Wolfsrissen emotional mitnimmt. „Bei Wölfen ist die Belastung längst überschritten“, sagte Jahnke. Viele Nächte habe er im Wohnwagen – teils bei eisigen Temperaturen – nahe seiner Herde verbracht, um auf diese aufzupassen. Wegen des fehlenden Schlafs sei er „körperlich am Ende“ gewesen.



Jahnke appellierte an den Ministerpräsidenten: „Wir werden nicht drumherumkommen, einige Wölfe zu erschießen.“ Um den großen Aufwand für Schutzmaßnahmen – von Kameras über höhere Zäune bis zu Herdenschutzhunden – finanzieren zu können, benötigten die Schäfer vom Land eine Prämie von etwa 50 Euro pro Mutterschaf, sagte Jahnke.



Einen völlig anderen Blick auf Wölfe hatte Seeben Arjes. Der Wolfsberater, Jäger und ehemalige Forstoberamtsrat nutzte seinen Redebeitrag zu einem verbalen Rundumschlag: Politiker, Hobbyjäger und Medien stellten den Wolf als Feindbild dar, behauptete Arjes. Gewerbliche Schafhalter seien mit ihrer „Schlachthaus-Mentalität“ vergleichbar mit Wolfsangriffen. Dafür gab es laute Buh-Rufe aus dem Publikum.



Jahnkes Antwort auf die Vorwürfe von Arjes kam prompt – und sie war scharf: „Sie haben in Ihrer Laufbahn als Wolfsberater nichts dazugelernt. Ein Schaf kann ohne einen Schäfer nicht leben.“