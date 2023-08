AZ-BLITZ: Vollsperrung nach Kollision auf der Bundesstraße 4

Von: Michael Koch, Lars Becker

(Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Auf der Bundesstraße 4 im Kreis Uelzen hat es am Mittwochmittag, 9. August, einen schweren Unfall gegeben.

Uelzen/Landkreis. Zwischen dem Suderburger Kreisverkehr und Breitenhees sind zwei Fahrzeuge aus noch unbekannter Ursache offenbar eher seitlich als frontal miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen handelt es sich bei den beteiligten Autos um einen Geländewagen (Pick-Up) mit Anhänger (VW Amarok) und einen Opel Astra.

Während der Fahrer des Geländewagens nach AZ-Informationen augenscheinlich nicht schwerer verletzt worden ist, ist die Person am Steuer des anderen Autos eingeklemmt und offenbar lebensbedrohlich verletzt worden.

Für die Rettungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße 4 in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehren Suderburg und Stadensen sowie der Rettungsdienst und die Polizei sind mit starken Kräften im Einsatz. Der am Helios-Klinikum Uelzen stationierte ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 19 ist ebenfalls angefordert worden.

In einer ersten Meldung war von insgesamt drei Insassen in den beiden Unfallfahrzeugen ausgegangen worden, es waren aber außer den Personen am Steuer keinen weiteren in den Autos.

