Violette Pracht: Ellerndorfer Heide steht in voller Blüte

Von: Bernd Schossadowski

Dank der vielen Niederschläge und der gemäßigten Temperaturen erstrahlt die Heidefläche bei Ellerndorf derzeit in der schönsten Blüte seit Jahren. © Bernd Schossadowski

Die Heideflächen im Landkreis Uelzen stehen zurzeit in voller Blüte, allen voran die Ellerndorfer Wacholderheide. Dank des vielen Regens und der gemäßigten Temperaturen in diesem Sommer ist es die schönste Heideblüte seit Jahren.

Ellerndorf – Die violette Pracht erstreckt sich, so weit das Auge reicht. Zurzeit steht die Ellerndorfer Heide in voller Blüte. „So schön wie in diesem Jahr hat sie schon lange nicht mehr geblüht. Das liegt an den vielen Niederschlägen und den gemäßigten Temperaturen im Juli und August“, freut sich Götz Schimmack, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Ellerndorfer Wacholderheide. Jetzt hat er die AZ bei einem Rundgang durch die mit 75 Hektar größte Heidefläche im Landkreis Uelzen begleitet.



„Diese Landschaft ist ein Juwel, das ist Idylle pur“, schwärmt Schimmack und zeigt auf einen lila gefärbten Hügel, auf dem vereinzelt Wacholderbüsche wachsen. Und dann holt er tief Luft und stellt zufrieden fest: „Man kann die Heide sogar riechen.“ Größer könnte der Kontrast zum vorigen Jahr nicht sein. Denn damals war es so trocken und heiß, dass die Besenheide kaum Blüten entwickeln konnte. „Die Pflanzen sind zum Teil vertrocknet“, schildert Schimmack. Auch in den Jahren 2018 bis 2021 war die Heideblüte aufgrund des fehlenden Regens längst nicht so prächtig wie in diesem Sommer.



Die 1,8 Hektar große Erweiterungsfläche im Nordosten der Ellerndorfer Heide hat sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Das Areal bestand einst aus Ackerland. Vor einigen Jahren hat der 1997 gegründete, ehrenamtlich tätige Verein die Fläche von der Firma Rheinmetall übernommen und in Heide umgewandelt. Bei der Pflege stimmt er sich mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und mit Rheinmetall ab.



Eine wichtige Aufgabe ist das Entkusseln. Dabei müssen Eichen-, Birken- und Kiefernschösslinge entfernt werden, weil sie das Wachstum der Heidepflanzen hemmen. Wie in den vergangenen Jahren möchte Schimmack ab Oktober wieder Schüler der Oberschule Suderburg für einen Arbeitseinsatz auf der Erweiterungsfläche gewinnen. Weitere Pflegemaßnahmen plant der Verein an der „Schönen Aussicht“, einer besonders anziehenden Stelle in der Ellerndorfer Heide, und rund um die große, abgestorbene Hutebuche.



Und dann gibt es noch das Problem mit den Wacholdersträuchern. Zwar sind sie schön anzuschauen, doch an einigen Stellen in der Ellerndorfer Heide wachsen sie so dicht und üppig, dass sie die Besenheide verdrängen. „Da müssen wir unbedingt reingehen“, kündigt Schimmack eine Rodung der größeren Gehölze im Herbst an.



Der rund 70 Mitglieder zählende Verein hat aber noch weitere Arbeiten vor sich. In einer Sitzgruppe mitten in der Heidefläche sind nur noch die beiden Holzbänke vorhanden, der marode Tisch wurde abgebaut. Dort soll Ersatz beschafft werden. Eine weitere Aufgabe ist die Reparatur des Bienenzauns, der dem Imkerverein Eimke gehört. Die Dachpfannen sind kaputt, die Holzlatten zerbrochen. „Hier muss unbedingt was getan werden“, sagt Schimmack. In einem Gespräch mit dem Imkerverein soll das gemeinsame Vorgehen erörtert werden. „Das ist es allemal wert, denn diese Bienenzäune werden immer weniger. Hier in der Region sind sie fast alle verschwunden“, bedauert Schimmack.



Sein Rundgang führt weiter zu einer kahlen Fläche. Diese ist jedoch nicht durch Trockenheit entstanden, sondern durch Schoppern. Bei diesem Verfahren wird die oberste, besonders nährstoffreiche Humusschicht maschinell abgetragen. Die Heide braucht nämlich nährstoffarme Böden, um gut wachsen zu können. „Nach dem Schoppern muss man nur ein paar Jahre warten, dann kommt die Heide von allein wieder“, weiß Schimmack.



Er freut sich nicht nur über den violetten Zauber, der zurzeit über der Ellerndorfer Heide liegt, sondern auch über etwas anderes: „In diesem Jahr gibt es viel Heidehonig. Das ist trotz üppiger Heideblüte nicht immer so.“