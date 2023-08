Verblüffende Erkenntnis: Suderburger Kirchturm ist viel jünger als gedacht

Von: Bernd Schossadowski

Stadt- und Kreisarchäologe Dr. Mathias Hensch zeigt auf einen alten Eichenbalken im Mauerwerk des Turms der Suderburger St.-Remigius-Kirche. © Bernd Schossadowski

Der Rundturm der Suderburger St.-Remigius-Kirche ist mehr als 200 Jahre jünger als bisher gedacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Untersuchung des Turms durch Uelzens Stadt- und Kreisarchäologen Dr. Mathias Hensch. Ein alter Holzbalken brachte die Forscher auf die Spur.

Suderburg – Die Geschichte Suderburgs und seiner Kirche muss in Teilen neu geschrieben werden. Bisher war die Heimatforschung der Ansicht, dass der Turm von St. Remigius das Relikt einer Burganlage aus dem 10. Jahrhundert ist. Doch eine aktuelle Untersuchung des Uelzener Stadt- und Kreisarchäologen Dr. Mathias Hensch hat neue Erkenntnisse zutage gefördert. Demnach ist der aus Feldsteinen errichtete Rundturm mehr als 200 Jahre jünger. Seine Forschungsergebnisse hat Hensch jetzt der AZ vorgestellt.



„In der Literatur wurde der Turm bis heute als Burg- oder Wehrturm oder Bergfried der Suderburg der einst mächtigen Billunger Grafen dargestellt“, erzählt Hensch. Archäologische Grabungen im Inneren im Jahr 1990 und eine bauforscherische Aufnahme von 1998 hätten hinsichtlich der Datierung des Bauwerks keine Klarheit erbracht. Basierend auf seiner neuen Untersuchung des Bauwerks kommt Hensch nun zu einem anderen Ergebnis: „Das war kein Wehrturm, sondern der Glockenturm einer Kirche.“



Es ist sogar gelungen, die Erbauungszeit des Turms exakt zu bestimmen. In dessen Innenwand haben Hensch und der frühere Kreisarchäologe Dr. Horst Löbert in 4,50 Metern Höhe einen in Feldsteinen eingemauerten Eichenbalken entdeckt. „Der gehörte zur ersten Bauphase des Turms. Er war wahrscheinlich der Rest einer Decken- oder Treppenkonstruktion“, sagt Hensch.



Kürzlich wurde ein Stück Holz aus dem etwa 20 Zentimeter dicken Balken herausgesägt und von einem Experten untersucht. Das Ergebnis lässt aufhorchen. „Anhand der Jahresringe kann man datieren, wann der Baum gefällt wurde: entweder im Herbst 1246 oder im Winter 1246/47“, berichtet Hensch. „Damit können wir die Überlieferung, dass der Turm aus der Zeit des 10. Jahrhunderts stammt, ad acta legen.“



Trotzdem handele es sich um eines der ältesten Bauwerke im Landkreis. „Er gehörte zu einem älteren Kirchenbau, der sich unter der jetzigen Kirche versteckt“, vermutet Hensch. Auf jeden Fall sei der Turm nicht Bestandteil der historischen Suderburg gewesen. „Bei der Erhebung rund um die Kirche handelt es sich um den alten Friedhof“, betont er.



Doch wo genau befand sich einst die Burganlage, der der 1004 erstmals in Urkunden erwähnte Ort seinen Namen zu verdanken hat? Hensch sieht Anhaltspunkte für zwei mögliche Standorte. Einer davon befindet sich in dem halbkreisförmigen Bereich zwischen der Hardau und der Burgstraße.



Den anderen lokalisiert der Archäologe auf einer Wiese im Gebiet „Im alten Hofe“, südlich der St.-Remigius-Kirche und neben der Straße nach Hösseringen gelegen. Mithilfe eines Laser-Scans aus einem Kleinflugzeug hat Hensch ein digitales Geländemodell dieses Bereiches erstellen lassen. „Darauf zeichnet sich deutlich sichtbar eine Wallgraben-Anlage ab“, schildert er. „Das könnte eine alte sächsische Burg gewesen sein, die zwischen 780 und 800 durch eine neuere Burg aus fränkischer Zeit südlich der Hardau abgelöst wurde“, spekuliert Hensch.



Genauere Erkenntnisse erhofft er sich von einem größeren Projekt. Dabei könnte das Gebiet „Im alten Hofe“ mit einer Drohne geomagnetisch untersucht werden. Auch eine Sondenbegehung oder eine Grabung kann sich Hensch dort vorstellen.



Suderburgs Bürgermeisterin Dagmar Hillmer ist von den neuen Forschungsergebnissen begeistert. „Das ist total spannend, denn es berührt unsere eigenen Wurzeln“, erklärt sie. Zugleich ermuntert sie Hensch, für die geplante Drohnenuntersuchung einen Förderantrag bei der Gemeinde einzureichen. Sollte der Rat zustimmen, könnten entsprechende Mittel im Haushalt 2024 berücksichtigt werden, so Hillmer.



Auch Gemeindedirektor Wolf-Dietrich Marwede zeigt sich von dem Vorhaben des Archäologen angetan. „Ich finde es super, wenn man sich so engagiert“, sagt er.