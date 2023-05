Tag der Tiere im Museumsdorf Hösseringen lockt zahlreiche Besucher

Mats Behn stellte mit seinem Opa in Hösseringen Ouessant-Schafe aus, die kleinste Schafrasse Europas. © Freier Mitarbeiter

Im Museumsdorf Hösseringen kommen beim Tag der Tiere zahlreiche Züchter und Tierhalter aus dem ganzen Landkreis. Hier können die Besucher nicht nur gucken, sondern auch anfassen.

Hösseringen – Wenn es weithin hörbar gackert und kräht, dann ist Tag der Tiere im Museumsdorf Hösseringen. Mitglieder der Geflügelzuchtvereine Uelzen und Bad Bevensen, des Kaninchenzuchtvereins Uelzen sowie Familie Kassebaum aus Räber, Familie Behn aus Suderburg und Familie Krickhahn aus Rätzlingen stellten ihre Tiere aus. Zu bestaunen waren 40 verschiedene Geflügelrassen, sieben Kaninchenrassen, Minischafe, Schweine, Ponys und Kleinpferde.



„Wir möchten als Landwirtschaftsmuseum zum einen die Vielfalt der Nutztiere und zum anderen auch ihre Haltung und Zucht zeigen“, erklärt Museumsleiter Dr. Ulrich Brohm. Insbesondere Familien mit Kindern nutzten die Gelegenheit, um mit lebenden Tieren im wahrsten Sinne in Berührung zu kommen. Ein Anziehungspunkt war der Brutkasten von Hans-Jürgen Drögemüller aus Böddenstedt, wo man Enten- und Gänseküken gerade beim Schlüpfen beobachten konnte. Der Geflügelzüchter holte auch immer wieder ein Küken heraus, damit es gestreichelt werden konnte.



Zu sehen gab es auch unterschiedliche Taubenrassen. So brachte Dr. Klaus Frese aus Suhlendorf unter anderem seine Pfautauben mit, die wie der namensgebende Pfauhahn ihr Schwanzdeckgefieder zu einem radförmigen Gebilde auffächern. Familie Krickhahn aus Rätzlingen präsentierte Strassertauben, eine große Taubenrasse, die es in mehreren Farbvarianten gibt.



Die kleinste Schafrasse Europas züchtet Matthias Behn aus Suderburg. Die Ouessants stammen von einer französischen Atlantik-Insel und sind sehr robust und genügsam. Erst drei Wochen alt war das Hengstfohlen der Rasse Deutsches Partbred Shetlandpony von Familie Kassebaum aus Räber. Kassebaums spannten auch ihre Fjordpferde vor den Göpel des Museums, um seine Funktionsweise zu demonstrieren. Die museumseigenen Schweine erfreuten sich besonders an ihrer Wassertränke.



Die Tierhalter standen Rede und Antwort bei den Fragen der Besucher. So manches Huhn wechselte den Besitzer und auch an der Haltung und Zucht der Kleintiere zeigte die eine oder der andere Interesse. Während die Kleinen am liebsten sofort das Kaninchen, das sie streicheln und auf dem Arm halten durften, mit nach Hause genommen hätten, waren die Eltern zurückhaltender. „Ein Tier bedeutet Verantwortung, es will gefüttert und umsorgt werden“, weiß Kaninchenzüchter Henning Papenburg. Die Aussteller hoffen, dass sie mit ihrer Aktion vielleicht doch Interesse wecken konnten, denn den Zuchtvereinen ist gemein, dass der Nachwuchs fehlt.



Bei der Mitmachaktion konnten die Kinder Tiere aus Naturmaterial basteln sowie an der Kuh-Attrappe das Melken ausprobieren.



Bestimmt hat auch die Sonne dazu beigetragen, dass das Museum rund 900 Besucher zählte. „Veranstaltungen mit Tieren passen gut in unser Programm und sind eine schöne Ergänzung“, freut sich Dr. Brohm.