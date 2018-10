Suderburg: Lärm schallt bis ins alte Dorf

Debatte im Suderburger Bauausschuss: Anwohner westlich des Bahnhofs klagen über laute Züge

Ein ICE fährt durch den Suderburger Bahnhof. Die Deutsche Bahn hat nur östlich der Strecke eine Lärmschutzwand errichtet. Doch der Schall bricht sich und strahlt auf die westliche Seite aus.

Suderburg. Es ist ein Beispiel für die oft schwer nachvollziehbare Bürokratie in Brüssel. Die Europäische Union hat die Bundesrepublik in einem Gerichtsverfahren verpflichtet, die EU-Umgebungslärmrichtlinie an Hauptverkehrsstraßen umzusetzen.