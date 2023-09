Streit um Waldstück in Barnsen: Bürger lehnen Fällung von Buchen strikt ab

Von: Bernd Schossadowski

Fritz Kaune (links) von den „Waldfreunden“ moderierte den Infoabend zu den geplanten Baumfällungen auf dem Flugplatz in Barnsen. © Bernd Schossadowski

Die geplante Fällung von zwei Hektar Wald am Flugplatz in Barnsen ist hoch umstritten. Bei einem Infoabend der „Waldfreunde Barnsen“ waren die allermeisten Zuhörer jetzt mit der Fällung alter Kiefern, nicht aber von Buchen einverstanden.

Gerdau/Barnsen – Am Ende stand ein Kompromiss, aber auch eine klare Botschaft an den Landkreis: Die Teilnehmer eines Infoabends zur geplanten Abholzung von zwei Hektar Wald am östlichen Ende der Landebahn des Flugplatzes in Barnsen wären mit einer Fällung der zu groß gewordenen Kiefern einverstanden, nicht aber mit dem Entfernen der darunter wachsenden, niedrigeren Buchen. Das wurde am Donnerstagabend bei der Veranstaltung in Gerdau deutlich. Zudem appellierte Moderator Fritz Kaune an den Landkreis, von der „Radikalmaßnahme“ des Kahlschlags abzurücken.



Mehr als 60 Zuhörer nahmen an dem Infoabend teil, zu dem die neu gegründeten „Waldfreunde Barnsen und ringsherum“ eingeladen hatten. Auch Vertreter des Flugsportvereins (FSV) Cumulus, der den Flugplatz in Barnsen betreibt, waren gekommen.



Wie berichtet, hatte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg den Anstoß zu der Fällung der etwa 80 Jahre alten Kiefern und der deutlich jüngeren Buchen gegeben. Als zuständige Luftfahrtbehörde hatte sie den Landkreis Uelzen aufgefordert, die Hindernisfreiheit an der Start- und Landebahn herzustellen. Als Grund wurde die Flugsicherheit genannt. Der Landkreis wies den FSV Cumulus daraufhin an, die Bäume zu fällen.



Für Zuhörer Tilman Grottian warf das Fragen auf. Bei der Erweiterung der Landebahn vor etwa 25 Jahren hätten die Kiefern bereits ihre heutige Höhe erreicht, sagte er bei dem Infoabend. „Warum ist das damals nicht beanstandet worden und jetzt so ein Problem?“ Der angekündigten Baumfällung steht Grottian misstrauisch gegenüber: „Steckt hinter dem Kahlschlag noch mehr?“



Stefan Kösel, Flugbetriebsleiter des FSV Cumulus, erläuterte die Hintergründe. Bei einem „Prüfungsflug“ der Oldenburger Luftfahrtbehörde sei 2022 festgestellt worden, dass die Bäume am östlichen Ende der Landebahn zu hoch geworden seien. „Das Sicherheitsrisiko ist schleichend und zunehmend geworden“, sagte Kösel und stellte klar, dass die Initiative zur Fällung nicht vom Flugsportverein ausgegangen sei: „Die Hoheit der Maßnahme liegt beim Landkreis.“



Die Baumfällung, die bereits ab Oktober erfolgen könnte, stieß bei den meisten Zuhörern auf scharfe Kritik. „Alle reden von der Bedeutung des Mischwaldes. Doch der Mischwald an der Landebahn soll plattgemacht werden. Das kann ich nicht nachvollziehen“, ärgerte sich Hermann Meyer, Anwohner aus Barnsen und parteiloses Mitglied des Rates Gerdau.



Der vom Landkreis geforderte Kahlschlag der Fläche sei eine „Maximalforderung“, sagte Kaune. „Das ist kontraproduktiv zu dem, was wir klimapolitisch heute brauchen.“ Andere Zuhörer befürchteten, dass die Fällung zu Windbruch im benachbarten Waldstück führen könnte, weil dieses Stürmen dann ungeschützt ausgesetzt wäre.



Markus Kriegel, Mitglied der Grünen im Gerdauer Rat, vermutete, dass der angekündigte Kahlschlag aus Sicht des Landkreises nicht die sinnvollste, sondern die kostengünstigste Maßnahme sei.



Dagegen zeigte Gerdaus Ex-Bürgermeister Otto Schröder Verständnis für die geplanten Fällungen. Die Kiefern stellten eine Gefahr für die Flugsicherheit dar. Auch die Buchen würde irgendwann zu groß werden. Deshalb sollten die Bäume durch niedriger wachsende Gehölze ersetzt werden. „Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen“, meinte Schröder.



Breite Zustimmung und Beifall gab es für Cumulus-Mitglied Dirk Schlichtenhorst. Er schlug vor, die Kiefern per Hand – und nicht mit dem Harvester – zu fällen und mit Rückepferden abzutransportieren. Der Unterbau aus Buchen sollte dagegen erhalten bleiben. Kaune appellierte daraufhin an die Politiker im Kreistag, sich bei der Verwaltung für diese Kompromisslösung einzusetzen.



Uwe Beecken, Chef der UWG-Kreistagsfraktion, berichtete von einer Ortsbesichtigung in der vorigen Woche auf dem Flugplatz in Barnsen. Die teilnehmenden Fraktionen seien sich einig gewesen, dass die Buchen erhalten bleiben müssten. „Wir werden das im Umweltausschuss am 21. September ansprechen“, versprach Beecken.