Straßenausbaubeiträge: Bürger warnen vor „Krieg in den Dörfern“

Von: Bernd Schossadowski

Die marode Mühlenstraße in Böddenstedt soll ausgebaut werden. Doch die mögliche Höhe der Anliegerbeiträge bereitet vielen Bürgern große Sorgen. © Bernd Schossadowski

Über die mögliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge hat jetzt der Suderburger Gemeinderat diskutiert. Anlieger äußerten dabei die Sorge, dass sie bei künftigen Ausbauten finanziell zu stark belastet werden. Und es fielen deutliche Worte.

Suderburg – Wird in der Gemeinde Suderburg die bisherige Praxis, Anliegerbeiträge für den Straßenausbau zu erheben, reformiert? Auf einstimmigen Beschluss des Rates werden der Bau- und Wegeausschuss sowie der Verwaltungsausschuss jetzt parallel über einen Antrag der Grünen-SPD-Gruppe beraten. Diese hatte darum gebeten, eine finanzielle Entlastung der Bürger zu prüfen. Im Gespräch sind eine ersatzlose Abschaffung einmaliger Beiträge und eine Finanzierung des Straßenausbaus durch eine höhere Grundsteuer oder wiederkehrende Beiträge.

Die Thematik sei sehr komplex und müsse in ein Gesamtkonzept einbettet werden, erklärte Gemeindedirektor Wolf-Dietrich Marwede. „Wir wollen beraten, wie wir mit unseren Straßen künftig umgehen wollen, was das kostet und wie das finanziert werden soll. Ohne liquide Mittel werden wir keine Straße mehr ausbauen können.“ Zudem dürften die Anlieger nicht zu stark belastet werden. Als Beispiel nannte Marwede den geplanten Ausbau der Mühlenstraße in Böddenstedt, für den die Gemeinde Mittel aus der Dorfentwicklung beantragt hat.



„Es ist notwendig, dass wir diese Berechnungen anstellen, um Planungssicherheit zu bekommen“, sagte Christine Kohnke-Löbert (Grüne) mit Blick auf die beschlossenen Beratungen. „Wir müssen schauen, wo wir mit unseren Straßen stehen und was auf uns zukommt. Damit werden wir Erkenntnisse erlangen, die ganz wichtig sind für unsere Entscheidungen“, meinte auch Bürgermeisterin Dagmar Hillmer (CDU).



Hans-Jürgen Drögemüller (SPD) appellierte an Rat und Verwaltung, den Ausbau der Mühlenstraße in Böddenstedt nicht auf die lange Bank zu schieben. Über das Vorhaben werde schon seit 40 Jahren diskutiert, die Umsetzung sei aber immer wieder verschoben worden. Die finanziellen Auswirkungen auf die Anlieger dürften nicht aus den Augen verloren werden. „Die Bevölkerung in Böddenstedt lebt in Sorge, was da auf sie zukommen kann“, berichtete Drögemüller. Im Ort kursierten sechsstellige Summen, die mancher Anlieger zahlen müsse.



Diese Sorge äußerten auch Zuhörer in der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung. „Es gärt überall. Ich hatte von Anfang an Bauchschmerzen, was auf die Anlieger zukommt“, sagte Wolfgang Riggert aus Holxen. Auch fünfstellige Beträge seien eine immense Belastung. „Das gibt Krieg in den Dörfern“, warnte er. „Der soziale Frieden in der Gemeinde ist in Gefahr.“



Auch Carsten Cohrs aus Böddenstedt schlug Alarm. „Wir sprechen hier über richtig große Summen“, warnte er. „Es ist in allen Orten das Gleiche: Unsere Straßen sind in einem traurigen Zustand. Es wird auf alle zukommen.“ Rat und Verwaltung müssten daher unbedingt nach Wegen suchen, um die Einnahmen der Gemeinde zu erhöhen. Cohrs rief dazu auf, Dinge neu zu denken und innovative Projekte – auch mit Unterstützung durch Experten – auf den Weg zu bringen.

Riggert verwies darauf, dass der beantragte Zuschuss für den Ausbau der Mühlenstraße auf 500 000 Euro begrenzt sei. Tatsächlich seien die Kosten aber viel höher. Den Differenzbetrag müssten zu großen Teilen die Anlieger aufbringen, so Riggert.



Dem widersprach Bau-Fachbereichsleiter Rüdiger Lilje. Neben den genannten 500 000 Euro komme die Gemeinde eventuell in den Genuss einer weiteren halben Million Euro als Förderung durch das Land. Damit würden die geschätzten Baukosten von 1,25 Millionen Euro bereits zu 80 Prozent gedeckt. In den nächsten Monaten werde die Entscheidung fallen, ob die Gemeinde eine Million Euro als Zuschuss erhält. Lilje stellte klar: „Der Rat wird die Baumaßnahme stoppen, wenn sie unfinanzierbar ist. Das ist Beschlusslage.“ In diesem Fall werde die Mühlenstraße nicht erneuert, sondern nur saniert – ohne Anliegerbeiträge.