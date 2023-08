VfL Suderburg schließt seine Kleiderkammer im Bürocenter

Nachfrage nach Sportbekleidung ist zu gering

Jenny Peters und Dirk Lange sind traurig, dass die Kleiderkammer des VfL Suderburg auf so wenig Nachfrage stößt.

Seit drei Jahren betreibt der VfL Suderburg im örtlichen Bürocenter eine Kleiderkammer. Doch am 24. August wird sie wegen der schwachen Nachfrage geschlossen.

Suderburg – Sorgfältig sind etwa 50 Paar Fußballschuhe auf dem Fensterbrett und in Regalen aufgereiht. Daneben hängen Judoanzüge und Trainingsjacken auf Kleiderständern, zudem gibt es Sweatshirts, T-Shirts, Sporthosen, Stutzen und Schienbeinschoner. Die Kleiderkammer des VfL Suderburg, im Sommer 2020 im ersten Stock des Bürocenters an der Bahnhofstraße eröffnet, bietet einen reichen Fundus an Sportbekleidung für Kinder und Erwachsene. Doch die Nachfrage der Kunden ist stets hinter den Erwartungen geblieben. Deshalb hat der VfL jetzt beschlossen, die Kleiderkammer demnächst zu schließen.



„Die Resonanz war von Anfang an nicht hoch“, bedauert Dirk Lange, Geschäftsführer des Vereins. Anfangs war die Kleiderkammer in dem etwa 35 Quadratmeter großen Raum jeden zweiten Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet, zuletzt nur noch einmal im Monat. „Manchmal kam in den zwei Stunden kein einziger Kunde vorbei – und das zwei bis drei Mal in Folge“, berichtet Lange.



Daher habe der VfL überlegt, ob er die Kammer 2023 überhaupt noch öffnet. „Wir haben dann aber gesagt, es ist einfach zu schade, wenn wir sie zumachen. Wir wollten noch mal einen Versuch starten“, sagt Jenny Peters, Vereinsmitglied und eine der ehrenamtlichen Helferinnen in der Kleiderkammer. Doch die Resonanz sei weiterhin sehr schlecht gewesen.



Dafür haben Jenny Peters und Dirk Lange keine Erklärung. Natürlich habe Corona dem Projekt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dass gut erhaltene Fußballschuhe und fast nagelneue Sneakers für nur eine Handvoll Euro auf kein Interesse stoßen, sei nicht nachvollziehbar. Und wer das Geld nicht aufbringen könne, habe die Möglichkeit, gebrauchte Sportbekleidung mitzubringen und vor Ort gegen andere einzutauschen.



„Ganz ehrlich: Ich bin immer noch überzeugt davon“, sagt Lange. Seine Kollegin hat mit Whatsapp-Fotos ausgiebig Werbung für die Kleiderkammer gemacht – doch vergeblich. „Vielleicht ist da immer noch die Scham, dass man keine gebrauchten Klamotten will“, mutmaßt Jenny Peters.



Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der VfL seine Kleiderkammer endgültig schließen wird: Der ambulante Pflegedienst Medikom hat die Gemeinde Suderburg als Eigentümerin des Bürocenters angefragt, ob er Teile des Gebäudes nutzen darf. „Es gibt einen Beschluss des Verwaltungsausschusses, alle zur Verfügung stehenden Räume im Bürocenter zum 1. Oktober an Medikom zu vermieten“, teilt Gemeindedirektor Wolf-Dietrich Marwede auf AZ-Anfrage mit. Es handele sich um 13 Räume. „Wenn die vermietet sind, gibt es im Bürocenter keinen Leerstand mehr.“



Dem wolle der VfL Suderburg, der die Kleiderkammer kostenlos nutzen darf, natürlich nicht im Weg stehen, betont Lange. Und so wird die Kammer am Donnerstag, 24. August, von 17 bis 19 Uhr zum letzten Mal geöffnet sein. Was aus der danach übrig bleibenden Sportbekleidung wird, steht noch nicht fest. „Vielleicht werden wir sie einmal im halben Jahr oder immer am Anfang einer neuen Fußballsaison anbieten“, überlegt Lange.