Rat beschließt: Dorfgemeinschaftshaus in Böddenstedt wird umgebaut

Von: Bernd Schossadowski

Das Dorfgemeinschaftshaus in Böddenstedt soll für den möglichen Einzug einer Kindergartengruppe umgebaut werden. Das hat jetzt der Gemeinderat Suderburg beschlossen. © Bernd Schossadowski

Der Gemeinderat Suderburg hat einstimmig beschlossen, das Dorfgemeinschaftshaus in Böddenstedt für den möglichen Einzug einer Kindergartengruppe umzubauen. Über die geplante Schaffung der 25-köpfigen Gruppe muss der Samtgemeinderat entscheiden.

Böddenstedt – Der Gemeinderat Suderburg hat die Weichen für die mögliche Einrichtung einer Kindergartengruppe mit 25 Plätzen im Dorfgemeinschaftshaus in Böddenstedt gestellt. Einstimmig – bei einer Enthaltung von Götz Schimmack – beschloss der Rat am Donnerstagabend, das gemeindeeigene Gebäude umzubauen und dafür die Baugenehmigung zu beantragen.



Damit ist die Schaffung einer neuen Kindergartengruppe aber noch nicht beschlossen. Darüber muss der Samtgemeinderat entscheiden. Zunächst wird am 8. Juni der Ausschuss für Schule, Sport, Jugend und Soziales das Thema diskutieren. Den Plänen zufolge könnte nach der Einrichtung einer neuen Gruppe in Böddenstedt die Zehnergruppe im Kindergarten Suderburg aufgelöst werden (AZ berichtete). Klar ist jedoch, dass sich der für den 1. August 2023 anvisierte Starttermin für die 25er-Gruppe zeitlich nicht realisieren lässt.



Im Namen der Grünen/SPD-Gruppe brachte Hans-Jürgen Drögemüller jetzt einen Antrag in den Gemeinderat ein. Dabei ging es darum, den Umbau der Böddenstedter Immobilie und die Einholung der notwendigen Genehmigungen schnellstmöglich in die Wege zu leiten. Das sollte vorsorglich geschehen – also unabhängig davon, ob die Anmeldezahlen eine weitere Gruppe tatsächlich erforderlich machen.



„Andere Kindergärten in der Samtgemeinde sind voll oder kurz davor, dass sie keine Kinder mehr aufnehmen können“, erklärte Drögemüller (SPD). „Mit dem Dorfgemeinschaftshaus können wir eine ortsnahe und kostengünstige Variante vorhalten.“



Das sah Michael Luther (WSL) genauso. „In diesem Fall schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagte er. Es würden die Voraussetzungen für neue Kindergartenplätze geschaffen. Außerdem werde das Haus instandgehalten – für Luther ein überfälliger Schritt auch für andere Immobilien der Gemeinde.



Auch Christine Kohnke-Löbert (Grüne) sprach sich für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses aus. In der Vergangenheit habe die Kommune bei den Standorten für neue Kita-Plätze oft nur „Notlösungen“ in den Blick genommen. „Das könnten wir für die Zukunft vermeiden, indem wir dieses Gebäude vorhalten. Das ist unser Haus, es erfährt dadurch eine große Wertsteigerung“, meinte sie.



„Die Gemeinde muss vorbereitet sein. Wir sollten auf jeden Fall etwas in der Hinterhand haben“, forderte Dierk Pellnath (parteilos) Räumlichkeiten für neue Kindergartenplätze. Das Gebäude in Böddenstedt biete sich dafür geradezu an.



Allerdings gab es im Rat auch kritische Stimmen. Das Thema sei „hier und heute noch nicht entscheidungsreif“, betonte Götz Schimmack (parteilos). „Wir sollten abwarten, was bei der Samtgemeinde herauskommt.“



Es sei nicht auszuschließen, dass der Samtgemeinderat gegen die neue Kindergartengruppe in Böddenstedt stimmt, gab Kämmerer Felix Schröder zu bedenken. Denn nach jetzigem Stand könne jedem Kind in der Samtgemeinde zum 1. August ein Kita-Platz angeboten werden.



Die Kosten für den Umbau des Gebäudes bezifferte Schröder auf 175 000 Euro. Er hält es durchaus für möglich, dass die neue Gruppe in Böddenstedt aufgrund sinkender Anmeldezahlen in einigen Jahren nicht mehr erforderlich ist. Trotzdem sei der Umbau des Gebäudes kein herausgeworfenes Geld, hieß es seitens der Ratsmitglieder.



Wichtig sei aber, die Parkplatzsituation am Dorfgemeinschaftshaus im Auge zu behalten, mahnte Lars Feuerhake (CDU). Sein Fraktionskollege Jan Stolze erinnerte daran, dass einige Kinder aus der Samtgemeinde, die im Herbst vier Jahre alt werden, wegen fehlender Kindergartenplätze vorerst weiterhin die Krippe besuchen sollen. „Es ist nicht gerade förderlich für die Kinder, wenn sie ein Jahr zurückgestellt werden“, sagte Stolze.