Gebäude wurde nachhaltig gestaltet

Neues Forschungsgebäude an der Ostfalia-Hochschule eingeweiht

Von: Theresa Brand

Schlüsselübergabe Einweihung Forschungsgebäude Ostfalia © Brand, Theresa

Nach knapp drei Jahren Bauzeit wurde nun das neue Forschungsgebäude der Ostfalia-Hochschule eingeweiht. Zur feierlichen Schlüsselübergabe war auch der Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs, nach Suderburg gekommen.

Suderburg – Im Januar wurde es fertiggestellt, nun erfolgte die feierliche Schlüsselübergabe: Die Rede ist vom neuen Forschungsgebäude des Instituts für nachhaltige Bewässerung und Wasserwirtschaft im ländlichen Raum der Ostfalia-Hochschule in Suderburg (AZ berichtete).



„Das Haus ist fertig, jetzt gilt es, es mit Leben zu füllen“, sagt Professorin Rosemarie Karger in ihrer Begrüßungsrede. Hier soll zukünftig auf über 350 Quadratmetern Laborfläche geforscht und praktisch gearbeitet werden. Im Fokus stehen dabei beispielsweise Bodenbewässerung, Wasseraufbereitung oder Hochwasserschutz.



Ein wichtiges Thema, betont Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur: „Wie wir jetzt schon sehen, wird die Bewässerung in Zukunft ein Problem. Auf die Fragen, die in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, werden hier konkrete Lösungen erarbeitet.“ Dabei sei besonders von Vorteil, dass der Standort Suderburg im ländlichen Raum optimale Bedingungen biete, um Forschung direkt mit anwendbaren Projekten vor Ort zu verbinden. „Mit dem neuen Forschungsgebäude investieren wir nicht nur in ein Gebäude, sondern in die Attraktivität des Standortes Suderburg“, erklärt der Minister.



Dem schließt sich der stellvertretende Landrat Jörg Hillmer (CDU) an: „Der Landkreis und die Gemeinde unterstützen den Standort, wo wir nur können.“ Auch er verdeutlicht die Dringlichkeit, mit der an Verfahren zu nachhaltiger Bewässerung geforscht werden müsse. „Gerade im Hinblick auf den Klimawandel ist Wasser entscheidend für die Versorgung“, sagt Hillmer. Der Hochschulstandort hole zudem Fachkräfte in die Region, die neben wissenschaftlichen auch wirtschaftliche Impulse geben könnten.



Gebäude wurde nachhaltig gestaltet

Im Anschluss an die feierliche Schlüsselübergabe führt Institutsleiter Professor Klaus Röttcher die Gäste durch die neuen Räumlichkeiten. Das Z-förmige Gebäude bildet den südlichen Abschluss des Campus in Suderburg und bietet Platz für rund 15 Mitarbeiter. Er gliedert sich in zwei Bereiche: einen Bürotrakt und einen Labortrakt. Bei der Umsetzung wurde besonderer Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Die Dächer sind als Retentions-Gründächer ausgebildet. Hier wird das anfallende Regenwasser gesammelt und für Versuchszwecke in Zisternen gesammelt. „Das Dach kann fast einen gesamten Monatsniederschlag speichern“, erklärt Professor Röttcher. „Es gleicht außerdem die Temperatur im Inneren aus, was besonders für Gebäude in großen Städten in Zukunft von Bedeutung sein wird.“ Das Wasser versorgt auch die Pflanzen, die das Dach begrünen.



Die Gesamtkosten des Forschungs- und Bürogebäudes am Campus belaufen sich auf rund 4,3 Millionen Euro. Eine Investition, die eine forschungs- und praxisnahe Lehre in einem kleinen Ort wie Suderburg ermöglicht.