Nach brutaler Tat in Suderburg: Gerichtsprozess gegen 35-Jährigen hat begonnen

Angeklagter soll Opfer geschlagen und beraubt haben

Der Angeklagte steht unter dem Verdacht, 2018 in seiner Wohnung in Suderburg einen Geschäftsmann brutal geschlagen zu haben. Anschließend sollen er und sein Mittäter ihm Geld und Handy abgenommen haben

Er soll zusammen mit einem Komplizen einen Mann brutal geschlagen und beraubt haben. Jetzt hat am Landgericht Lüneburg der Prozess gegen einen 35-Jährigen begonnen. Die Tat hatte sich im September 2018 in einem Suderburger Ortsteil ereignet.

Suderburg/Lüneburg – Beim ersten Termin im vergangenen September war sein Anwalt erkrankt, sodass der Prozess damals nur gegen den Mitangeklagten beginnen konnte. Dieser endete mit der Verurteilung zu einer mehrjährigen Haftstrafe (AZ berichtete). Doch am Montag muss sich ein 35-Jähriger schließlich wegen schweren Raubes vor dem Lüneburger Landgericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, mit seinem Bekannten einen heute 56-jährigen Geschäftsmann im September 2018 in einem Suderburger Ortsteil massiv geschlagen und ausgeraubt zu haben.

Das Opfer, ein Unternehmer aus Thüringen, übernachtet damals nach einer Geschäftsreise mehrere Tage in Uelzen. Der Mann sagt gestern aus, den Angeklagten in einer Kneipe kennengelernt zu haben. „Ich war Quartalstrinker, habe mehrere Tage durchgängig getrunken“, erzählt der 56-Jährige rückblickend. Bereits am nächsten Tag habe er den heute 35-Jährigen wieder getroffen. Dieser habe ihn eingeladen, bei ihm zu Hause gemeinsam weiterzutrinken. Der Geschäftsmann willigt ein – ein Fehler, wie sich herausstellt.

Das Opfer berichtet zum Prozessauftakt, wie sie zusammen einen weiteren Bekannten – den später verurteilten Mitangeklagten – vom Bahnhof abholten. Es wird Alkohol gekauft, zusammen fahren alle in einen Suderburger Ortsteil, wo der Angeklagte zu dem Zeitpunkt lebt. In der Wohnung ist die Stimmung zunächst gut. „Doch plötzlich haut der mir eine ins Gesicht“, sagt das Opfer.



Dabei sei es nicht geblieben. Nachdem die beiden anderen Männer kurz die Wohnung verlassen hätten, sei es weitergegangen: Immer wieder hätten sie abwechselnd mit der Faust auf seinen Kopf und sein Gesicht eingeschlagen, sagt der 56-Jährige. Aus lauter Verzweiflung sei er in einem unbeobachteten Moment vom Balkon gesprungen. Doch die beiden Angreifer seien in den Garten gelaufen und hätten ihn zurück in die Wohnung geholt.



Die Schläge seien weitergegangen, berichtet der Geschäftsmann. Der Mittäter habe sogar eine Eisenstange geholt und den bereits stark Verletzten damit bedroht. „Er hat gesagt ,Halt die Klappe, ich bring dich um!‘“, erzählt der 56-Jährige. „Ich habe mich schon tot in der Lüneburger Heide gesehen.“



Immer wieder muss Richter Michael Herrmann am Montag das Opfer auffordern, lauter zu sprechen. Zu schmerzlich sind offenbar die Erinnerungen, die durch die Erzählung wieder hochkommen. „Es ist das dritte Mal, dass ich hier aussagen muss. Ich muss es immer wieder durchkauen, alles kommt wieder hoch“, sagt der Mann. Bis heute leide er physisch und psychisch unter den Folgen der Tat: Geschäftsreisen in die Nähe von Uelzen seien für ihn schwer auszuhalten. Sechs Wochen habe er damals das Haus nicht verlassen können. Sein linker Zeigefinger sei bis heute steif.

Am Ende hätten ihm die beiden Männer rund 700 Euro Bargeld, das Portemonnaie und das Handy abgenommen. Dann hätten sie ihn mit einem Auto an einen Feldweg gebracht und ihn dort aussteigen lassen. Das Opfer gelangt mühsam zum nächstgelegenen Haus, wo die Bewohner umgehend Polizei und Rettungswagen rufen.



Der Angeklagte äußert sich am Montag nicht selbst, lässt jedoch über seinen Verteidiger erklären: „Der Sachverhalt ist im Großen und Ganzen richtig dargestellt.“ Es tue ihm leid, das Ganze wäre ohne Alkohol nicht passiert. Einige Schilderungen des Opfers seien jedoch anders verlaufen.

Der Sachverständige gibt seine Einschätzung gestern ebenfalls ab. Der Angeklagte sei in seiner Kindheit immer wieder verprügelt worden. Seit seiner Jugend ist er massiv alkoholabhängig, aktuell trinke er täglich etwa zwei Flaschen Schnaps und dazu Bier. Eine dissoziale Persönlichkeit liege nicht vor, doch im Rausch lasse sich der 35-Jährige mitreißen. „Er könnte auch zukünftig eine Gefahr sein, aber nicht von sich aus. Er ist leicht beeinflussbar“, sagt der Experte. Er empfiehlt daher eine zweijährige Unterbringung zu Therapie und Entzug.



Die Details sind noch nicht endgültig geklärt. Doch es wird vermutlich auf einen Vergleich hinauslaufen. Am Dienstag, 13. Juni, soll der Prozess am Landgericht fortgesetzt werden.