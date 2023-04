Nach 29 Jahren: Heizung im Gerdauer Kindergarten wird saniert

Gemeinderat beschließt Einbau eines neuen Brenners

Im Kindergarten Gerdau soll auf Beschluss des Rates der alte Heizungsbrenner ausgetauscht werden.

Die Heizung im Kindergarten in Gerdau soll noch in diesem Jahr saniert werden. Der Rat hat beschlossen, den Brenner auszutauschen. Dagegen fand sich keine Mehrheit für den Einbau einer neuen Heizungsanlage mit regenerativer Energie.

Gerdau – Sie ist seit 29 Jahren in Betrieb und müsste laut Gesetz spätestens 2024 ausgetauscht werden. Die Rede ist von der Ölheizung im evangelischen Kindergarten Gerdau. Ab dem nächsten Jahr müsste eine neue Heizung einen regenerativen Energieanteil von mindestens 65 Prozent haben – so hat es jetzt die Ampel-Koalition in Berlin beschlossen. Dem will der Gerdauer Rat zuvorkommen. Er hat jetzt beschlossen, den Brenner der Heizung bereits 2023 auszutauschen. Dem ging jedoch eine kontroverse Diskussion voraus.

„Öl und Gas auszutauschen, ist rückwärtsgewandt. Damit üben wir nicht unbedingt eine Vorbildfunktion aus“, meinte Hermann Meyer (FWG). Er schlug stattdessen vor, Biogas oder Abwärme von der Biogasanlage in Groß Süstedt zu nutzen. Die Gemeinde sollte versuchen, für die Gerdauer Kirche, die Grundschule, den Kindergarten und das Dorfgemeinschaftshaus „zu einer großen Lösung zu kommen“. Denn irgendwann müssten in all diesen Gebäuden die Heizungen ausgetauscht werden.



Dem schloss sich Wolfgang Hahnemann, Sprecher der Gruppe SPD/Grüne/FWG, an. „Hier muss etwas Grundlegendes installiert werden“, sagte er. Das habe ein Energieberater der Gemeinde empfohlen. „Ich warne davor, nur für den Kindergarten eine kurzfristige Lösung anzustreben, denn dann werden wir innerhalb von ein paar Jahren von einer großen Lösung überrollt.“



Anders sah das Bürgermeister Stefan Kleuker (CDU). Der Austausch des Heizungsbrenners koste zwischen 10 000 und 20 000 Euro und sei die preisgünstigste Variante. Ob es dann zwingend eine Ölheizung sein müsse, sei zu hinterfragen. „Ich würde eine Gasheizung bevorzugen, weil der Zustand der Heizöltanks unklar ist.“ Ein moderner Brenner habe den Vorteil, dass sich damit deutlich Energie einsparen lasse, erklärte Kleuker. Aufgrund der räumlichen Verhältnisse im Kindergarten sei es nicht ratsam, dort einen Puffer zur Wärmespeicherung aufzustellen. Zudem könnten zusätzlich erforderliche Baumaßnahmen an dem Gebäude zu einem erheblichen Kostenanstieg führen, warnte Kleuker.



Letztlich beschloss der Rat mit fünf Stimmen der CDU-Fraktion, in diesem Jahr einen neuen Heizungsbrenner zu installieren. Gleichzeitig wurde einer außerplanmäßigen Auszahlung im Haushalt bis zu 20 000 Euro zugestimmt. Die drei Mitglieder der SPD/Grünen/FWG-Ratsgruppe enthielten sich.