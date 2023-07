Baumfällungen in Barnsen: Nabu und Bund schreiben Brandbrief an den Landrat

Von: Bernd Schossadowski

Beim jährlichen Flugtag des FSV Cumulus in Barnsen war im Mai dieser Antonow-Doppeldecker zu sehen. Die vom Landkreis geplante Baumfällung am Ende der Landebahn stößt bei Nabu und BUND auf scharfe Kritik. © Holzgreve

Die geplante Fällung von etwa zwei Hektar Wald am Flugplatz in Barnsen zieht immer weitere Kreise. Jetzt melden sich auch die Uelzener Kreisgruppen von Nabu und BUND zu Wort. Sie haben dazu einen Brandbrief an Landrat Dr. Heiko Blume geschrieben.

Barnsen - Wie berichtet, beabsichtigt der Landkreis, in der östlichen Verlängerung der Landebahn ab Herbst zahlreiche Bäume zu roden. Laut Kreisverwaltung soll dadurch die Hindernisfreiheit in der Flugschneise sichergestellt werden. Bürger aus Barnsen und Umgebung haben die angekündigte Fällung scharf kritisiert.

Auch die Kreisgruppen von Nabu und BUND erheben „gegen den geplanten Kahlschlag im Bereich des Barnser Landeplatzes gravierende Bedenken“, heißt es in dem Brief. Unterzeichnet ist dieser von Fritz Kaune, Vize-Vorsitzender des Nabu Uelzen, und Klaus Himme, Vize-Vorsitzender des BUND Uelzen.

Sie weisen darauf hin, dass die geplanten Fällungen einen etwa 80 Jahre alten Kiefernbestand betreffen würden. Zudem seien im Unterholz vor etwa 20 Jahren Buchen gepflanzt worden, die sich gut entwickelt hätten. „Der geplante Kahlschlag betrifft damit einen Waldbestand, der in seiner jetzigen Form eine wichtige Funktion für den Klima- und Umweltschutz erfüllt“, kritisieren Kaune und Himme.

Denn Wald-Altbestände speicherten wesentlich mehr Kohlendioxid als Neupflanzungen. Außerdem hätten die tiefen Humusschichten von Wäldern für die Neubildung von Grundwasser eine große Bedeutung, erklären Nabu und BUND. Auf Kahlschlägen hingegen bauten sich infolge der höheren Temperaturen die organischen Bodenbestandteile zügig ab, wodurch ihre Wasserhaltefähigkeit erheblich reduziert werde

. Durch den Abbau der Humusschicht werde zudem Nitrat frei, das in tiefere Bodenschichten ausgeschwemmt werde und damit zur Belastung des Grundwassers führen könne.





Daher sei es „besonders schwerwiegend, dass die geplanten Eingriffe mitten im Wasserschutzgebiet der Uelzener Stadtwerke durchgeführt werden sollen“, so Kaune und Himme. Sie sind überzeugt: Die genannten negativen Folgen könnten auch durch die geplante Neubepflanzung des Areals mit heimischen Gehölzen nicht ausgeglichen werden.

Denn bis diese die Funktionen des jetzigen Bestandes erreichten, würden viele Jahre vergehen.



Im Gespräch mit der AZ erläutert Kaune, warum Nabu und BUND den Brief an den Landrat formuliert haben. „Wir sehen es als klimapolitisch völlig unangebracht an, zwei Hektar Wald zu roden“, sagt er.

„Wasser ist zu einem extrem knappen Gut geworden. Weil eine klitzekleine Gruppe begünstigt wird, müssen die anderen darunter leiden und Einschränkungen und Eingriffe in Kauf nehmen, die der Natur nicht guttun. Wir sind der Meinung, dass diese Gruppe zum Schutz der Allgemeinheit zurücktreten muss.“



Damit meint Kaune aber nicht den Flugsportverein (FSV) Cumulus, dem man auf keinen Fall schaden wolle. Vielmehr kritisiert er einige Firmen aus der Region, die das Areal in Barnsen für Starts und Landungen ihrer großen Flugzeuge nutzen.

Nach Kaunes Kenntnis gibt es dort eine Begrenzung der Maschinen auf maximal 5,7 Tonnen. Das Gewicht der Flugzeuge des FSV Cumulus liege deutlich darunter, das von Firmenflugzeugen reiche indes an 5,7 Tonnen heran.





Nabu und BUND fordern deshalb, dass die Gewichtsbegrenzung der Maschinen auf 3,5 Tonnen reduziert wird, so wie es bis Anfang der 1990er-Jahre gewesen sei.

Wegen des größeren Steigungswinkels leichterer Flugzeuge müsse der Wald am Ende der Landebahn dann auch nicht gerodet werden, meint Kaune.



Himme und er bitten den Landkreis, die Pläne „so zu überarbeiten, dass sie den Belangen des Klima-, Wasser- und Umweltschutzes und den damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen Interessen entsprechen“. Zudem soll der Brief dem Umweltausschuss des Kreistags zur Kenntnis gegeben werden.

Unterdessen haben die Kreisgruppen von Nabu und BUND zu diesem Thema auch das niedersächsische Umweltministerium kontaktiert. „Die persönliche Referentin von Umweltminister Meyer hat uns per E-Mail mitgeteilt, dass sie ganz gespannt auf die Antwort des Landkreises Uelzen wartet“, berichtet Kaune.