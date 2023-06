Landkreis Uelzen will zwei Hektar Wald beim Flugplatz Barnsen roden

Scharfe Kritik an geplanten Baumfällungen

+ © Bernd Schossadowski Der Flugplatz in Barnsen – hier der Blick in westliche Richtung mit dem Tower. Aus Gründen der Flugsicherheit will der Landkreis in der östlichen Verlängerung der Landebahn zwei Hektar Wald roden. Das stößt auf scharfe Kritik. © Bernd Schossadowski

Um die Flugsicherheit zu verbessern, will der Landkreis Uelzen ab Oktober zwei Hektar Wald nahe der Landebahn des Flugplatzes Barnsen roden. Das stößt auf Kritik, unter anderem bei der Grünen/Linken-Gruppe im Kreistag.

Barnsen – Sie wachsen schon seit vielen Jahrzehnten am Ortsrand von Barnsen. Die Rede ist von Kiefern und Fichten, aber auch einigen Eichen und Buchen im Umfeld des Flugplatzes. Jetzt kündigt der Landkreis als Eigentümer des Areals, das in einem Wasserschutzgebiet liegt, eine umfangreiche Baumfällung an. Laut Kreissprecher Martin Theine ist eine zwei Hektar große Waldfläche in der östlichen Verlängerung der Landebahn betroffen. „Die Maßnahme soll zwischen dem 1. Oktober 2023 und dem 31. März 2024 erfolgen“, teilt Theine auf AZ-Anfrage mit.

Die Bäume seien zwischen 40 und 70 Jahre alt und müssten aus Gründen der Flugsicherheit gerodet werden. „Das heißt konkret, dass die Hindernisfreiheit in der An- und Abflugschneise gemäß der Verkehrssicherungspflicht entsprechend den luftverkehrsrechtlichen Anforderungen sicherzustellen ist“, teilt Theine mit. „Der langjährige Aufwuchs ragt stellenweise deutlich in die freizuhaltenden Flugkorridore hinein und stellt damit ein Hindernis für den Luftverkehr dar.“ Es werde aber Nachpflanzungen auf dem betroffenen Areal geben, verspricht Theine.



Den Anstoß zu der Baumfällung hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gegeben, erklärt deren Pressesprecherin Heike Haltermann. „Wir als Luftfahrtbehörde haben den Landkreis Uelzen als Flugplatzbetreiber aufgefordert, die Hindernisfreiheit wieder herzustellen, also die die Start- und Landebahnen umgebenden Hindernisfreiflächen an entsprechenden Stellen freizuschneiden“, sagt sie. Für die Umsetzung beziehungsweise Genehmigung der Maßnahme sei die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises zuständig.



Die geplanten Rodungen stoßen bei Hermann Meyer, Anwohner aus Barnsen und Mitglied der Freien Wählergemeinschaft im Gerdauer Rat, auf scharfe Kritik. „Dass man in Zeiten des Klimawandels und der Wasserknappheit großflächig Bäume in einem Wasserschutzgebiet fällen will, kann ich nicht nachvollziehen“, sagt er im AZ-Gespräch. Es seien nicht einige wenige Bäume, sondern sehr viele, die gerodet werden sollen. Meyer stellt die rhetorische Frage: „Was war zuerst da: die Bäume oder der Flugplatz?“ Die Gewichte der Flugzeuge seien immer weiter erhöht und die Landebahn verlängert worden. „Dadurch kommen jetzt diese Probleme“, ärgert sich Meyer.



Unterdessen haben Katja Schaefer-Andrae, Sprecherin der Kreistagsgruppe Grüne/Linke, und ihr Kollege Heiner Scholing zu diesem Thema einen schriftlichen Fragenkatalog an den Landkreis geschickt. „Das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass die Öffentlichkeit ordentlich informiert wird“, fordert Scholing. „Wenn tatsächlich Eingriffe in einen Wald, der zu einem Wasserschutzgebiet gehört, geplant sind, braucht es eine öffentliche Debatte.“



In ihrem Fragenkatalog will die Kreistagsgruppe unter anderem wissen: Wie ist ein Eingriff in den Baumbestand mit dem in der Wasserschutzgebietsverordnung aufgestellten Verbot von Fällungen vereinbar? Wie hat sich die Häufigkeit von Starts und Landungen von Flugzeugen in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? Gibt es Hinweise oder Planungen, die Flugaktivitäten auszuweiten oder den Flugplatz Barnsen gar an einen Investor zu veräußern? Und gibt es einen neuen Stand zu den Grundwasser-Untersuchungen im Umfeld des Flugplatzes vor dem Hintergrund, dass Problemabfälle in den Untergrund eingebracht wurden?



„Jede Erweiterung des Flughafens wird von unserer Gruppe sehr kritisch gesehen. Sie wäre angesichts der Klimakrise völlig abwegig“, stellt Katja Schaefer-Andrae klar. Der Flugplatz sollte auch weiterhin nur für den Luftsport genutzt werden und nicht für den Luftverkehr von Privatflugzeugen, fordert Scholing mit Blick auf die CO2-Belastung. Schaefer-Andrae betont: „Wir richten uns nicht gegen den Luftsport, der hier betrieben wird. Aber die besonderen Belange des Wasserschutzgebietes müssen bei allen Planungen berücksichtigt werden.“