150 Schafe bei 18 Wolfsangriffen verloren

Kundgebung in Eimke: Aiwanger fordert Abschuss von Wölfen

Von: Bernd Schossadowski

Teilen

Hubert Aiwanger war in Eimke der Hauptredner bei einer Kundgebung zum Thema Wolfsmanagement. © Bernd Schossadowski

Er kam aus München zur Glockenbergsschäferei von Gerd Jahnke in Eimke: Hubert Aiwanger war Hauptredner bei einer Kundgebung zum Thema Wolfsmanagement. Angesichts der Zahl gerissener Weidetiere forderte er, in Deutschland mindestens 500 Wölfe pro Jahr abzuschießen.

Eimke – Es ist ein brisantes Thema und es war eine äußerst emotionale Rede. „Es reicht nicht, einzelne Problemwölfe zu entnehmen. Wir müssen die Wölfe in größerem Ausmaß schießen, mindestens 500 pro Jahr in Deutschland.“

Das forderte Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und Minister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie im Freistaat, am Dienstag in der Glockenbergsschäferei in Eimke. Aiwanger war der Hauptredner einer Kundgebung zum Thema Wolfsmanagement, zu der die Freien Wähler Niedersachsen eingeladen hatten.

Etablierte Parteien als Zielscheibe der Kritik

Der Gast aus Bayern nahm angesichts der steigenden Zahl gerissener Weidetiere durch Wölfe kein Blatt vor den Mund. Vor allem die etablierten Parteien wurden dabei zur Zielscheibe seiner Kritik. „Wir schauen seit Jahren diesem Spektakel in Berlin und in den Ländern zu“, sagte Aiwanger.

Von deren Regierungen hätte er sich ein viel stärkeres Einschreiten gegen Wölfe erhofft. Und so war Aiwangers Frust groß. „Wir dürfen uns nicht länger auf den Kopf scheißen lassen. Wir müssen uns zur Wehr setzen“, rief er den mehr als 150 Zuhörern in der Eimker Schäferei zu.

Existenz der Weidetierhaltung auf dem Spiel

Es gehe nicht darum, Wölfe flächendeckend auszurotten. Vielmehr sei ein aktives Wolfsmanagement nötig, um die stetige Vermehrung des Tieres zu stoppen. „Wenn wir den jährlichen Zuwachs an Wölfen abschöpfen, dann hätten wir einen vernünftigen, pragmatischen Weg“, sagte Aiwanger mit Blick auf den Abschuss von Wölfen. Denn es stehe nicht weniger als die Existenz der Weidetierhaltung auf dem Spiel.

Aiwanger übte aber nicht nur Kritik am Umgang mit dem Wolf, er warf der Bundespolitik auch „ständige Bevormundung“ der Bürger in vielen Bereichen des täglichen Lebens vor: vom Verbot von Öl- und Gasheizungen über Einschränkungen für Häuslebauer bis zur Abschaffung von Verbrennermotoren.



150 Schafe bei 18 Wolfsangriffen verloren

Welche Folgen die starke Ausbreitung von Wölfen auf seinen Betrieb hat, verdeutlichte Gerd Jahnke von der Eimker Glockenbergsschäferei. Seit 2013 hat er nach eigenen Worten bei 18 Wolfsangriffen insgesamt rund 150 Schafe verloren. Er habe sich 20 Herdenschutzhunde angeschafft, Elektrozäune aufgestellt und Kameras in der Nähe seiner Schafe installiert.

„Wir kommen nicht mehr zur Ruhe“, klagte Jahnke. Immer wieder müsse er, auch nachts, zu seinen Tieren eilen und die Schutzhunde unterstützen, um angreifende Wölfe zu vertreiben. Das koste nicht nur Zeit und Kraft, sondern auch viel Geld.

„Geschmacklose, unangenehme und dumme Aktion“

Angesichts derartiger Belastungen hat Matthias Müller aus dem Landkreis Celle seine Schafhaltung 2022 aufgegeben, wie er den Zuhörern der Kundgebung schilderte. Die Politik müsse beim Wolf endlich handeln, „ehe hier Wildwest entsteht“, forderte Müller.

Kein Verständnis hat er dafür, dass Unbekannte vor einigen Tagen einen abgetrennten Wolfskopf vor dem Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde (Kreis Gifhorn) abgelegt haben. Das sei „eine geschmacklose, unangenehme und dumme Aktion“, meinte Müller. Es dürfe keine Selbstjustiz geben.

Rückläufige Zahlen beim Rot-, Schwarz- und Rehwild

Deutliche Worte zur Wolfsproblematik fand auch Christan Lohmeyer, Landwirt aus dem Kreis Nienburg. „Es reicht. Das muss ein Ende haben“, sagte er. „Wir möchten, dass unsere Stimme wieder gehört wird in der Politik.“



Heiko Ebeling, Vorsitzender der Hochwild-Hegegemeinschaft Suderburg, berichtete von rückläufigen Zahlen beim Rot-, Schwarz- und Rehwild durch Wolfsrisse. Das Wild habe kaum noch Ruhephasen, es werde scheuer und unruhiger, hat er festgestellt.

Christian Teppe, Fachanwalt für Agrarrecht, wies darauf hin, dass der Wolf in Niedersachsen bereits ins Jagdrecht aufgenommen worden ist. „Aber das bringt gar nichts, wenn er ganzjährig geschont wird.“ Daher müssten Jagdzeiten für den Wolf festgelegt werden. Zudem müsse es Weidetierhaltern mit Jagdschein erlaubt werden, Wölfe zu schießen. „Wir brauchen einen Beschluss der EU, dass wir Wölfe auf ein erträgliches Maß zurückführen können“, forderte Teppe.