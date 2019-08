Bei den Kuhlmännern blüht Strom

Eimke – Landwirt Karl-Ernst Kuhlmann aus Eimke und sein Sohn Christoph haben langjährige Erfahrung mit dem Anbau von Blühstreifen und setzen auf Bioenergie.

„Mit unseren Biogas- und Solaranlagen speisen wir erneuerbare Energie in das regionale Netz ein und leisten damit einen Beitrag zur Energiewende und zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, der bei fossilen Brennstoffen bei der Energiegewinnung entsteht“, erklärt Karl-Ernst Kuhlmann. Das Blühstrom-Projekt des Energieversorgers SVO habe ihn und seinen Sohn gleich überzeugt, „deshalb werden wir das Projekt gern unterstützen und weitere Blühstreifen auf unseren Feldern anlegen“.

Das neue Produkt Blühstrom will Lebensräume für Bienen und andere Insekten schaffen. Pro Kilowattstunde fließt ein Cent netto in die Errichtung von Blühflächen. Im Landkreis Celle wurde der Blühstrom bereits erfolgreich am Markt etabliert, nun folgt der Landkreis Uelzen.

Nahrung für Insekten

Mehr Platz und Nahrung für Bienen und Insekten schaffen – das ist das Ziel des neuen Projektes, das der Energieversorger SVO gemeinsam mit dem Bauernverband Nordostniedersachsen sowie engagierten Privatpersonen gestartet hat. „Wer den Blühstrom der SVO bezieht, unterstützt mit einem Cent pro verbrauchte Kilowattstunde direkt das Anlegen von Lebensräumen für Wildbienen und viele andere kleine Insekten. Im Landkreis Celle hat sich das Produkt bereits erfolgreich etabliert und Blühflächen wurden umgesetzt “, erklärt Gerhard Dongowski, Marketingleiter der SVO Vertrieb-GmbH.

Aktiver Artenschutz

In festen Bereichen auf Feldern sollen blühende Flächen mit bunten Blumen und Pflanzen entstehen, die als Nahrungsquelle dienen (siehe Infokasten). „Mit der Blühmischung tragen alle Unterstützer zum wichtigen Schutz von Insektenarten bei. Die Landwirte bringen ihre Expertise, die in den vergangenen Jahren über die Anlage von Blühstreifen gewonnen wurde, in das Produkt Blühstrom mit ein und ermöglichen, gemeinsam mit der SVO, auf diese Weise allen Bürgern vor Ort, sich aktiv am Erhalt der Artenvielfalt zu beteiligen“, sagt Thorsten Riggert, Vorsitzender des Bauernverband Nordostniedersachsen (BVNON).

100 Prozent aus Natur

Der Blühstrom, den die Kunden der SVO beziehen, wird zu 100 Prozent aus der Natur gewonnen. Im Netzgebiet der SVO-Gruppe wurden 2018 rund 78 Prozent der verbrauchten Energie an erneuerbaren Energien durch private Haushalte und Gewerbebetriebe eingespeist. Die Vorgabe der Bundesregierung, bis 2035 mindestens 55 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, sind in der Region Celle-Uelzen mehr als erfüllt.

Wer mehr über den Blühstrom erfahren möchte, findet alle wichtigen Informationen im Internet unter www.bluehstrom.de.