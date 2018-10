Klausi in der „Happy-End-Residenz“

Bohlsen. Er liest vor restlos ausverkauftem Haus. Sky du Mont, Schauspieler, Sprecher und Autor, ist nach Bohlsen gekommen, sein Buch „Jung sterben ist auch keine Lösung“ vorzustellen. Und im Landhaus Borchers lacht das Publikum ihm entgegen.

Man will unterhalten werden von diesem auch international renommierten Schauspieler, der für sein Spiel als „Santa Maria“ in Bully Herbigs „Schuh des Manitu“ schon den „Deutschen Comedypreis“ erhielt. Und Sky du Mont tut seinem Publikum den Gefallen. Überwiegend humorvoll und komisch wird es bei seinem Auftritt für gut eine Stunde im Saal des Landhauses. Du Mont verzichtet dabei auf alle Experimente. Er kommt, beginnt unaufgeregt, und geht von der Bühne, unaufgeregt. Ein Profi eben.

Denn das ist das Herausragende seiner Lesung, in dem er vor allem das Verhältnis seines über 70-jährigen Erzählers „Klausi“ zu dessen fast 100-jährigen „Mama“ beschreibt: das hohe Niveau des Lesens. Keine Versprecher, hervorragend herausgearbeitet die Dialoge zwischen Mutter und Sohn.

Und so kann die Lesung über das Älterwerden („Junge, du wirst immer vergessliche.“), die Kontaktanzeigen, die Kreuzfahrt und den Besuch eines Altersheims ihren Lauf nehmen. Klausi, der schon mal einen Appell an alle Männer festhält, „Achten Sie darauf, wen sie sich als Mutter suchen“, hat eine noch dynamische Mutter und selbst ein Problem mit dem Älterwerden. „Ehe meine Mutter dement wird, werde ich es.“ Die weiß, was gut ist für ihren Sohn. Und schaltet für Klausi ungefragt eine weitreichende Kontaktanzeige.

Der Postkasten quillt über vor Briefen, auch internationalen. Und Klausi träumt bereits von Abenteuern zwischen Kaukasus und Rocky Mountains. Doch am Ende bleibt es doch bei Treffen in Hamburg mit Carla oder der Philosophie-Professorin Evi.

Mit vielen Lachern bedacht wurde in Bohlsen auch der Besuch einer „Happy-End-Residenz“ auf Usedom. Klausi fährt hin und wird anfänglich für den Clown gehalten, der eine halbe Stunde zu spät eintrifft.

Da beobachtet Klausi im Saal: „Ein Drittel schläft, ein Drittel ist auf der Toilette und ein Drittel spielt mit den Zähnen oder den Hörgeräten.“ So nimmt er an der Rentner-Disco der Residenz, der wöchentlichen Ü-70-Party, teil. Mit einem Schalldruck für das schwerhörige Publikum von gefühlten 8000 Dezibel. Einer Lautstärke also, bei der sogar Bernd Clüver wie AC/DC klingt, wie Klausi erzählt.

Du Mont, der insgesamt dreimal in Bohlsen war, steigert seine Geschichten also bisweilen ins Groteske. Und er ist nach eigenem Bekunden froh, dass er unter der Regie der Borchers – die, wie berichtet, ihr Haus in einigen Wochen schließen werden – nicht der letzte Gast im Landhaus war. Das wird am 22. November Hubertus Meyer-Burckhardt sein.

Von Christian Holzgreve