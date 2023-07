Kampf gegen gefährliche Blaualgen: Feuerwehren wälzen den Hardausee um

Von: Bernd Schossadowski

Mit großem Druck leiteten die Feuerwehren Wasser in den See ein, um dort das Wachstum der Blaualgen zu bekämpfen. © Bernd Schossadowski

Sieben Feuerwehren aus der Samtgemeinde Suderburg haben jetzt mit Pumpen, Schläuchen und Rohren große Mengen Wasser in den Hösseringer Hardausee eingebracht. Das Ziel ist, den Sauerstoffgehalt zu erhöhen, um damit das starke Wachstum von Blaualgen zu bekämpfen.

Hösseringen – Gemächlich zieht eine Gruppe in einem Tretboot über den Hösseringer Hardausee. Doch ihr Fahrweg wird immer schmaler, denn von allen Seiten schießen plötzlich Wasserfontänen vom Ufer in den See. Mit lautem Klatschen landet der Strahl aus B-Rohren auf der Wasseroberfläche. Sieben Feuerwehren aus der Samtgemeinde Suderburg beteiligen sich am Donnerstagabend an dem etwa zweistündigen Einsatz. Mit dem Einleiten von Wasser soll der See mit Sauerstoff belüftet werden, um das starke Wachstum der Blaualgen zu bekämpfen.

Wie berichtet, hat die Samtgemeinde vor einigen Tagen eine Badewarnung für das Gewässer ausgesprochen. Durch die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen haben sich die Algen dort rasant vermehrt. Der Hautkontakt oder das Verschlucken des Wassers kann vor allem bei Kindern und sensiblen Personen zu Erbrechen, Übelkeit oder Hautreizungen führen.



Das Wasser ist voller grünlicher Schlieren, ein ölig schimmernder Teppich zieht über die Oberfläche des Sees. Es sind denkbar schlechte Voraussetzungen für den Hardausee-Triathlon, den der VfL Suderburg dort am Sonnabend, 22. Juli, veranstalten will. „Wir brauchen dafür eine Sichttiefe im Wasser von mindestens einem Meter. Zurzeit sind es aber nur 70 bis 80 Zentimeter“, sagt Samtgemeindebürgermeister Wolf-Dietrich Marwede im AZ-Gespräch.



Deshalb versuchen die 65 bis 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bohlsen, Böddenstedt, Dreilingen, Holxen, Hösseringen, Suderburg und Räber, das Wasser im See umzuwälzen und zugleich dessen Temperatur zu senken. Denn das behagt den Algen gar nicht. „Wir bauen rings um den See Wasserwerfer auf“, erklärt Einsatzleiter Reimund Mentzel, Gemeindebrandmeister von Suderburg.



Zunächst wird das Wasser mithilfe von Pumpen aus dem See gesaugt. Über einen Schlauch mit Verteiler, an dessen Ende ein B-Rohr angeschlossen ist, wird das kühle Nass danach wieder ins Gewässer eingeleitet. „Die Pumpen arbeiten mit einen Druck von fünf bis maximal zehn Bar“, erläutert Mentzel. „Pro Minute strömen etwa 1000 Liter Wasser heraus.“ Dieses schießt aber nicht nur als Fontäne in den See. Zum Teil richten die Feuerwehrleute die Schläuche auch direkt ins Wasser, wo es mit mächtigem Prasseln verwirbelt wird. Feine Gischt schwebt über dem Gewässer.



Mit vereinten Kräfte halten Magnus Sternikel und Annette Korth von der Feuerwehr Bohlsen den Schlauch fest. „Da ist echt Druck drauf. Acht Bar sind da drin, die muss man schon halten“, sagt Sternikel. Das bestätigt seine Kameradin: „Einer richtet den Schlauch ins Wasser, der andere muss sich dagegenstemmen. Das ist ganz schön anstrengend.“



Schon in den vergangenen Jahren haben die Ortswehren der Samtgemeinde auf diese Weise Sauerstoff in den Hardausee eingebracht. „So viele Wehren wie heute waren es aber noch nie“, berichtet Mentzel. Ob die jetzige Aktion erfolgreich war und sich die Sichttiefe verbessert hat, ist aber noch unklar. „Nächste Woche werden wir sehen, ob das was gebracht hat. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts schaut sich das auch noch mal an“, sagt Marwede. Dann werde entschieden, ob der Hardausee-Triathlon wie geplant stattfinden kann.