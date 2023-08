Großer Solarpark entsteht neben Suderburger Kläranlage

Von: Bernd Schossadowski

Auf dieser Wiese (links) gegenüber der Kläranlage in Suderburg will der Abwasserzweckverband Uelzen die neue Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. © Bernd Schossadowski

Neben der Suderburger Kläranlage errichtet der Abwasserzweckverband demnächst eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage mit 264 Modulen. Damit sollen die Energiekosten der Kläranlage nachhaltig gesenkt werden.

Suderburg – Der Ausbau von Solaranlagen auf Dächern und Gebäuden soll beschleunigt werden. Dazu hat die Bundesregierung jetzt den Abbau bürokratischer Hürden angekündigt (AZ berichtete). Der Abwasserzweckverband Uelzen, dem neben der Hansestadt auch die Samtgemeinden Suderburg und Bevensen-Ebstorf angehören, ist da schon einen Schritt weiter. Er errichtet demnächst eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage in Suderburg. „Die Arbeiten sollen im August beginnen. Wir wollen die Anlage noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen“, sagt Dietmar Kahrs, Geschäftsführer des Zweckverbandes, im AZ-Gespräch.



Die insgesamt 264 Solarmodule sollen in drei parallelen Reihen auf einer Wiese gegenüber der Kläranlage am Maschweg installiert werden. Die dafür vorgesehene Fläche ist 1330 Meter groß und bereits eingezäunt. Im nördlichen Bereich wird die Freiflächen-Anlage durch einen etwa sechs Meter breiten Grünstreifen begrenzt. „Dort ist eine Heckenbepflanzung geplant“, kündigt Kahrs an.



Die neue Anlage entsteht auf einem Grundstück, das dem Zweckverband gehört. Sie werde eine Nennleistung von maximal 99 Kilowatt haben und „zukünftig einen erheblichen Beitrag dazu leisten, den Energiebezug und damit Kosten für den Betrieb der Kläranlage zu reduzieren“, erläutert Kahrs. Davon könnten letztlich auch die angeschlossenen Haushalte in Form von stabilen Abwassergebühren profitieren.



Nach den Worten des Geschäftsführers werden derzeit rund 15 000 Kilowattstunden Strom pro Monat auf der Suderburger Kläranlage verbraucht und über einen Energieversorger eingekauft. „Mit der Freiflächen-Photovoltaikanlage können wir in einem normalen Betriebsjahr einen Eigenverbrauch in einer Größenordnung von mindestens 67 Prozent erreichen“, schildert Kahrs.



Der überschüssige produzierte Strom werde ins Netz eingespeist und dem Abwasserzweckverband vergütet. In den Monaten Mai bis Juli könnten das je nach Sonneneinstrahlung bis zu 4000 Kilowattstunden monatlich sein. Insgesamt errechne sich für den Zweckverband bei der installierten Anzahl der Module und Leistung ein jährlicher Strom-Ertrag von etwa 87 000 Kilowattstunden. Dieser stehe jedoch nicht vollständig für den Eigenstromverbrauch zur Verfügung. Als Gründe nennt Kahrs die jahreszeitlich unterschiedliche Erzeugungsleistung sowie den variierenden Tages- und Spitzenbedarf der Kläranlagen-Aggregate.



„Wir werden auf der Kläranlage Suderburg zwar nicht zu hundert Prozent energieautark sein, haben aber auch durch die politische Entscheidung der Gremienmitglieder hier einen Schritt in die richtige Richtung vollzogen“, betont Kahrs. Allerdings werden zunächst einige sonnenarme Monate im Herbst und Winter folgen, in denen die Solarmodule nur einen geringen Ertrag bringen. „Richtig durchstarten werden wir mit der Anlage dann im nächsten Jahr“, blickt Kahrs voraus.



Suderburgs Samtgemeindebürgermeister Wolf-Dietrich Marwede begrüßt das Vorhaben ausdrücklich. „Ich finde das sehr gut. Gerade die Belüftung der Kläranlage hat einen hohen Energieverbrauch. Es ist wichtig, regenerative Energien zu erzeugen, um sie vor Ort zu verwenden“, sagt Marwede.