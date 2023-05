Flugtag in Barnsen begeistert Tausende Besucher

Rundflüge stoßen auf großes Interesse

Die Besucher des Flugtages in Barnsen erlebten unter anderem diesen „Stearman", einen imposanten Doppeldecker von Boeing.

Von Christian Holzgreve

Barnsen – Blauer Himmel, über den Tag verteilt Tausende Besucher, brummende Motoren und eine entspannte Stimmung bis hin zu Picknick-Decken: Der Flugtag des FSV Cumulus in Barnsen war am Himmelfahrtstag erneut ein Publikumsmagnet für den ganzen Landkreis. Und darüber hinaus: So war der Präsident des Deutschen Aero-Clubs, Claus Cordes, mit einem flammneuen Nachbau einer Junkers „Junior“ von 1929 aus Itzehoe angereist.

„Fliegen ist nicht böse“, sagte Cordes der AZ. Im Gegenteil lernten etwa die Jugendlichen im Bereich des Segelfliegens schon mit 14 oder 15 Jahren, Verantwortung zu übernehmen. Immerhin könne man schon mit zwölf Jahren beginnen, mit 14 allein fliegen und mit 16 den entsprechenden Flugschein machen. So war Cordes auch mit seinem Besuch in Barnsen zufrieden. „Wirklich gut“, sagte er, sei der Flugtag.



Dazu gehört natürlich auch die familiäre Atmosphäre. So war Tina Grauer mit ihrem Sohn Nicolas (7) und Tochter Paulina (4) mit dem Hubschrauber in die Luft gegangen. „Nah an den Windrädern waren wir“, sagte Grauer, die aus Westerweyhe gekommen war – und noch Plätze ergatterte. Denn die Runden mit Hubschrauber, Motorflugzeugen oder dem mächtigen Antonow-Doppeldecker AN 2, der mehreren Gästen Platz bietet, waren überaus beliebt. Eine stattliche Schlange hatte sich bei den Gästeflügen des Vereins um die Mittagszeit gebildet.



Markus Reiche war bei Pilot Thomas Schult in die Maschine gestiegen und hielt fest, dass dieser Rundflug nicht sein erster gewesen sei. Reiche ist vom Luftsport fasziniert und „Schnuppermitglied“ bei den Segelfliegern in Lüneburg. Und Christian Born, seit 20 Jahren Fluglehrer beim FSV Cumulus in Barnsen, startete mit jeweils einem Gast mit seiner sehr sparsamen und schnellen Aquila zu viertelstündigen Rundflügen rund um den Platz. Wer sehr viel Geld ausgeben wollte, konnte gar mit einer „Boeing Stearman“, einem Doppeldecker von 1941, der aus Celle gekommen war, in die Luft gehen. Mit diesen Modellen waren einst amerikanische Piloten ausgebildet worden.



Den Vogel bei den Flugvorführungen – da wurden zum Beispiel Segelflugzeuge von Motorflugzeugen in den Himmel geschleppt – schoss aber Marcus Diel mit seinem Schulgleiter „SG 38“ aus den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ab. Zwar scheiterte der „Gummiseil-Start“, bei dem der Gleiter von zwei Zug-Mannschaften im Laufen in die Luft gezogen wird, am Vormittag: Es blieb bei einem kleinen Hüpfer. Aber nachdem ein Motorflugzeug den Gleiter in die Luft geschleppt hatte, drehte Diel faszinierend sicher seine Runden über dem Platz. Ganz unmittelbar saß er dabei in seinem stahlseilverspannten Hochdecker in Holzbauweise. Eine Schau für das Publikum.



Für die Besucher gab es Kaffee und Kuchen im Hangar, ein Kettenkarussell, eine Bungie-Anlage und eine Hüpfburg für die Kinder sowie Speisen und kühle Getränke. Da wurden Auto-Oldtimer betrachtet oder historische Flugzeuge wie die beiden Doppeldecker-„Stampe“ von Vereinsmitgliedern des FSV bewundert.



„180 Mitglieder haben wir. Es gibt ein tolles Klima im Verein. Und natürlich ist uns das gute Zusammenspiel mit der Bevölkerung im Umland wichtig“, sagte Udo Sierks für den FSV Cumulus.