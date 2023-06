Feuerwehrtag in Hösseringen rege besucht: Beim Wettbewerb siegt Wichtenbeck

Mit großer Dynamik: Kuppeln für die Wasserentnahme. Die Freiwilligen Feuerwehren zeigen in Hösseringen ihr Können vor Zuschauern und Wettkampfrichtern. © Freier Mitarbeiter

Sie stehen quer zum Sportplatz aufgereiht: Rund ein Dutzend Einsatzfahrzeuge sind nach Hösseringen zum Feuerwehrtag der Samtgemeinde Suderburg gekommen. Und 150 Feuerwehrleute messen vor rund 150 Besuchern ihre Leistungen in drei Wettbewerben.

Von Christian Holzgreve. Hösseringen – Die Bahnen und Stationen sind abtrassiert. Und so rinnt der Schweiß, wenn es an diesem heißen Tag um den Löschangriff vom Hydranten aus geht, das digitale Funken in Unwetterlagen geübt wird und beim Kuppeln die Wasserentnahme aus einem stehenden oder fließenden Gewässer simuliert wird.

„Auf alle Fälle“, sagt der Brandmeister der Samtgemeinde, Reimund Mentzel, sei es notwendig, wieder zu proben. Schließlich hat unter Corona auch der Übungsbetrieb gelitten: „Die Feinheiten müssen wir jetzt wieder reinkriegen.“



So bedauert Mentzel auch, dass drei von 14 Wehren zu diesem ersten großen Wettbewerb der Samtgemeinde seit 2019 nicht gekommen sind – die Freiwillige Feuerwehr Bohlsen und die Stützpunktwehren Eimke und Gerdau sind nicht angetreten. „Darüber werden wir noch mal sprechen“, sagt Mentzel.



Aber das schmälert die Leistungen der anwesenden Feuerwehrmänner und – frauen nicht. Eine Schau ist es, wie zum Beispiel die sechsköpfige Staffel der Freiwilligen Feuerwehr Räber in 48 Sekunden beim Kuppeln eine Saugleitung zur Pumpe herstellt. Da sitzt jeder Handgriff, da sind die Wettkampfrichter beeindruckt.



Letztere betrachten auch auf der ersten Station, dem Löschangriff, die Leistungen der Wehren: Wenn das eigene Einsatzfahrzeug nah am Hydranten vorgefahren ist, werden auf Zeit Schläuche ausgerollt, die Pumpe in Betrieb gesetzt und ein Verteilerpunkt eingerichtet, bevor ein Duo ganz vorn zwei Kanister von einem Holzgerüst spritzt. Dabei wird auch der Wechsel eines defekten B-Schlauchs während der Übung simuliert. So fällt erst ein und dann der andere Kanister.



Rainer Mareck, Bahnleiter beim Löschangriff, ist als Wettkampfrichter mit den Leistungen der Kameraden zufrieden. „Wir bewerten hier sehr human“, betont Mareck. Und verweist darauf, dass der Feuerwehrtag eben auch der Ausbildung diene. „Ich glaube, wir haben hier eine gesunde Mischung gefunden“, sagt Mareck über die drei Wettbewerbe. Gerade auch das Funkmodul sei sehr interessant. Und in der Tat: Hier müssen die Wehren, die über Funk Koordinaten erhalten, sich etwa über einen anzufahrenden Punkt verständigen.



So ist es ein spannender Wettbewerb, den die Ortsfeuerwehr Hösseringen unter anderem mit Gegrilltem und kühlen Getränken gelungen organisiert hat. Sieger wird schließlich die Feuerwehr aus Wichtenbeck, zweiter die aus Holxen und auf dem dritten Platz landet Räber.