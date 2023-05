Eltern protestieren gegen fehlende Kita-Plätze in der Samtgeinde Suderburg

Von: Bernd Schossadowski

Stellvertretend für viele Eltern kritisierte Zuhörer Heiko Warnecke die aus seiner Sicht fehlenden Kita-Plätze in der Samtgemeinde Suderburg. © Bernd Schossadowski

Kritik an den ihrer Ansicht nach fehlenden Kita-Plätzen haben jetzt Eltern in der Sitzung des Samtgemeinderates Suderburg geübt. Viele von ihnen hatten ihre Kinder dabei, die ihren Protest mit Trillerpfeifen äußerten.

Suderburg – Der Veranstaltungssaal der Eimker „Kulisse“ hat schon Theaterstücke, Konzerte und Lesungen erlebt. Doch ein Dutzend Kinder, die während einer politischen Sitzung aus Protest in Trillerpfeifen blasen, das ist für die Mitglieder des Samtgemeinderates Suderburg etwas Neues. Mit dieser Aktion bringen am Montagabend zahlreiche Eltern ihren Ärger über die Betreuungssituation in der Samtgemeinde zum Ausdruck. Ihrer Ansicht nach stehen dort nicht genügend Kita-Plätze zur Verfügung.

Die Folgen zeigt eine Zuhörerin in der Einwohnerfragestunde auf. Ihr Sohn wird im September vier Jahre alt und soll zum 1. August den Kindergarten Gerdau besuchen. Doch die Einrichtung hat ihr mitgeteilt, dass er ein weiteres Jahr in die Krippe gehen soll, weil im Kindergarten kein Platz frei ist. Und das sei kein Einzelfall, berichten Eltern der AZ. „Warum werden die September-Kinder nicht berücksichtigt und dürfen erst mit vier Jahren in den Kindergarten gehen?“, will die Mutter von Rat und Verwaltung wissen. Ein anderer Zuhörer übt scharfe Kritik: „Ich finde es erschreckend, wie mit unseren Kleinsten umgegangen wird.“



Im AZ-Gespräch weist der Böddenstedter Heiko Warnecke auf ein weiteres Problem hin: Mindestens sechs Kinder, die derzeit den Kindergarten Gerdau besuchen, sollen zum 1. August nach Suderburg wechseln. Nur dort sei ein Platz frei. „Sie werden aus Gerdau rausgeworfen“, ärgert sich Warnecke. „Das ist für die Entwicklung der Kinder nicht sinnvoll. Sie aus ihrem sozialen Umfeld zu reißen, ist mit gesundem Menschenverstand nicht zu verstehen.“ Daher hätten mehrere Eltern die Vergabe der Kita-Plätze juristisch prüfen lassen und bei der Samtgemeinde Einspruch eingelegt.

Verwaltungschef Wolf-Dietrich Marwede hält die Kritik indes für falsch. „Nach aktuellem Stand haben wir ausreichend Plätze in der Samtgemeinde“, betont er und zitiert aktuelle Zahlen. Demnach seien zum 1. August zwar alle 35 Kindergartenplätze in Eimke belegt. Im Kindergarten Gerdau sei aber noch einer von 42 Plätzen frei, in Suderburg seien es zwei von 128 Plätzen.

Die Kita-Richtlinie besageganz klar, dass zwar eine wohnortnahe Betreuung angestrebt werde, so Marwede. Sollte das aber nicht möglich sein, werde der Rechtsanspruch dadurch erfüllt, dass Kindern ein Platz in einer anderen Kita in der Samtgemeinde angeboten werde.



Den Vorwurf, Kinder würden aus der Gerdauer Kita herausgeworfen, weist Marwede zurück. „Die Verträge laufen immer nur für ein Jahr ab dem 1. August. Die Eltern müssen ihr Kind bis Ende Februar bei der Kita-Leitung für einen Platz angemeldet haben“, erklärte er der AZ.



Die SPD/Grünen-Ratsgruppe will am Montagabend einen Dringlichkeitsantrag in die Sitzung einbringen. Das Ziel ist eine Aussprache über Kita-Plätze und die Option, im Dorfgemeinschaftshaus in Böddenstedt eine 25-köpfige Kindergartengruppe einzurichten. Alle zwölf anwesenden Ratsmitglieder stimmen dafür, nur Marwede enthält sich. Wegen der fehlenden Gesamtstimmenzahl kann der Rat nicht über den Antrag diskutieren – zum Unmut vieler Zuhörer. „Es gibt ein laufendes Rechtsprüfungsverfahren seitens der Eltern. Deshalb hätte ich inhaltlich auf dieses Thema gar nicht eingehen können“, erklärt Marwede seine Enthaltung.



Trotzdem ist die Schaffung einer Kindergartengruppe in Böddenstedt nicht vom Tisch. Haushaltsmittel stehen dafür jedenfalls bereit. Zudem wären die Eltern mit dem Wechsel ihrer Kinder von Gerdau nach Böddenstedt einverstanden, sagt Warnecke. Darüber soll auf Wunsch des Samtgemeinderates jetzt der Schulausschuss diskutieren.



„Die Ratsmitglieder haben heute den Ernst der Lage erkannt. Wir müssen schnellstmöglich auf diesen Zug springen und Plätze für unsere Kinder schaffen“, fordert Hans-Jürgen Drögemüller (SPD). Heiko Warnecke hegt jedoch Zweifel. Mit Blick auf die verhinderte Ratsdebatte über den Dringlichkeitsantrag meint er nur: „Ich denke, dass der Ernst der Lage nicht so klar ist.“