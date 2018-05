Eimke: Pkw prallt gegen Eiche – Fahrer schwer verletzt

Fahrzeug überfuhr vorher zwei Findlinge

pm/mdk Eimke. Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag bei Eimke. Ein 42-Jähriger befuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem VW die Bahnsener Straße von Suderburg in Richtung Dreilingen. Wenig später war er in seinem Fahrzeug gefangen.