Brühtrograllye ein großes Spaß-Spektakel auf der vollen Gerdau

Siegerpokal fürs Duo „Nichtschwimmer“

+ © Ulrich Bleuel Einmal oben auf der Rampe angekommen, gibt es kein Zurück mehr. Es geht hinein in die Gerdau – und zumeist sofort auf „Tauchstation“. © Ulrich Bleuel

Fast 30 Teams beteiligen sich diesmal an der Brühtrograllye der Landjugend Gerdau-Eimke. Das stets nasse Spektakel wird zur großen Gaudi, weil die Gerdau nach viel Regen besonders viel Wasser führt. Nach dem Start in Bohlsen und zwei Kilometern auf dem Heideflüsschen haben die „Nichtschwimmer“ die Nase vorne.

Bohlsen – Der Regen der letzten Tage hatte auch sein Gutes: Lange nicht mehr gab es so ein gut gefülltes Heideflüsschen. Die Gerdau führte hohes Wasser und bot ideale Voraussetzungen für die Brühtrograllye der Landjugend Gerdau-Eimke, die von Bohlsen aus gestartet wurde und an der knapp 30 Teams teilnahmen.



Anja und Sandra waren die „Senioritas“ und starteten für die Seniorenabteilung des MTV Soltau. „Ab 30 gehört bei uns zu den Senioren“, lächelte Anja. Sie hat schon in den 90er Jahren an der Rallye auf der Gerdau teilgenommen. „Immer so um Platz 20“. Beim Aufräumen hat sie vor kurzem den alten Brühtrog auf dem Dachboden gefunden.

Erinnungen wurden wach. Im Internet wurde gegoogelt, ob es die Veranstaltung noch gibt – sofort folgte die Anmeldung. „Heute ist meine Kollegin Sandra mit dabei – für sie das erste Mal.“ Die ist nach dem gelungenen „Tigersprung“ total begeistert. „Das mache ich ab sofort an jedem Wochenende!“



Eigentlich ein Junge und ein Mädchen...

Eine der Regeln besagt, dass ein Team eigentlich aus einem Jungen und einem Mädchen bestehen sollte. Das wird allerdings im Zeitalter des Genderismus wohl nicht mehr allzu eng gesehen. Oder man macht aus einer Hannah von der Landjugend Rosche mit aufgemaltem Bart einen „Heinrich“. So meldete sich das Team von den „Hot Shots, die dichte Gefahr“ mit Noomi und Hannah auf der Rampe an und erhielt eine Startgenehmigung.



Alle anderen Teams natürlich auch. Einmal auf der Rampe angekommen, gab es kein Zurück mehr. Langsam hob sich die Ladefläche des Anhängers und ab ging es in die Gerdau, zumeist gleich auf „Tauchstation“. Und dann wartete auch noch der Tüv auf die nass gewordenen Teams: Prüfer Tommy und Matze kannten nahezu kein Erbarmen.

Sie machen ihren Job schon seit Jahren. An Bord sein mussten Wasserschöpfer, zwei Gegenstände zum Paddeln, eine Bordapotheke und ein Signalgeber. Erfahren genug wünschten sie den Teams nach der Entgegennahme einer für alle beruhigenden Flüssigkeit eine gute Weiterfahrt.



„Tigersprung“ als Höhepunkt der wilden Fahrt

Die wurde bald ausgebremst durch Stationen, an denen mit Geschick, Schnelligkeit und Teamgeist Punkte gesammelt werden konnten. Und dann war da noch der gefürchtete „Tigersprung“ durch einen über dem Wasser hängenden Treckerreifen – für Rallyefahrer und Zuschauer der Höhepunkt.

Den coolsten Eindruck hinterließen „Drink and Drive“ mit Jan-Jochen und Steffi Hilmer, die hierfür extra bei der abendlichen Ehrung ausgezeichnet wurden. Nach dem „Tigersprung“ lief für alle die Zeit bis zum knapp zwei Kilometer entfernten Ziel. Hier waren die „Fabeltastischen“ Elisabeth Blume und Charlotte Lange nicht zu schlagen.

Prämiert für das schönste Outfit wurden die „Beerleaders“. Ida Fauteck und Sabeth Abelmann waren das erste Mal dabei. „Wir sind unheimlich aufgeregt“, äußerte sich das qietschfidele Duo vor dem Start und legte gleich eine kesse Sohle hin.



Dem vom Landkreis gestifteten Wanderpokal für die beste Gesamtleistung und damit als Sieger der Brühtrograllye erhielten die „Nichtschwimmer“ Dodo Wagner und Christian Riggert. Auf Platz zwei landeten Paul Stahlbock und Carolin Grandjot („Trogtour statt Knöchelfraktur“). Dritter wurden Ella Bock und Jan-Hinrich Besenthal („Entern oder kentern“).

von AZ-Mitarbeiter Ulrich Bleuel