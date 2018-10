Bauarbeiten am Suderburger Kreisel

B 4 wird vom 8. Oktober bis Anfang November halbseitig gesperrt / Zufahrten über K 9 und K 14 sind dicht

+ © dpa Auf der B 4 am Suderburger Kreisel kommt es zu Behinderungen. Die Fahrbahn muss wegen Arbeiten halbseitig gesperrt werden. © dpa

Suderburg. Verkehrsteilnehmer müssen von Montag, 8. Oktober, an mit Behinderungen am Suderburger Kreisel auf der B 4 rechnen. An diesem Tag beginnt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, im Kreisel Randeinfassungen durch Bordanlagen zu erstellen.