Ausbau der Ortsdurchfahrt in Holxen steht kurz vor der Fertigstellung

Dort ist der Ausbau der Kreisstraße 27 im Bereich der Ortsdurchfahrt so weit fortgeschritten, dass voraussichtlich schon Mitte April alles fertig ist und die Straße wieder freigegeben werden kann. „Voraussetzung dafür ist aber, dass uns die Corona-Krise keinen Strich durch die Rechnung macht“, hofft Rüdiger Lilje, Bau-Fachbereichsleiter im Suderburger Rathaus, dass es zu keinen Verzögerungen kommt. Aktuell sind die Bauarbeiter dabei, das letzte Teilstück der rund 900 Meter langen Ortsdurchfahrt zu erneuern. Es handelt sich um einen etwa 200 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung der Straße „Gelber Berg“ und dem Ortsausgang nach Hamerstorf. Dort wurden neue Borde und Gossen gesetzt sowie die Einläufe in den Regenwasserkanal aus den späten 1980er-Jahren angeschlossen.

Die neuen Borde und Gossen am Ortsausgang in Richtung Hamerstorf wurden schon gesetzt.

+ Ein Radlader schiebt Erde und Schotter zusammen. Rund 200 Meter der Straße müssen noch ausgebaut werden. © Schossadowski

Im Bereich des Waldstücks am Jugendgästehaus „Maria Rast“ tauchte jedoch etwas Unvorhergesehenes auf. „Bei den Arbeiten hat sich gezeigt, dass die Bordanlage des alten Gehwegs aufgrund seines Bauzustands nicht zu halten ist“, erklärt Lilje. Daher wird dieser Weg nun auch erneuert. Die Kosten werden sich der Landkreis Uelzen und die Gemeinde Suderburg teilen. „Die Kabel für die Straßenbeleuchtung und das Breitbandnetz sind ebenfalls schon verlegt“, schildert Lilje. Was in diesem Teilstück noch fehlt, ist die Fahrbahn. Die alte Decke wurde entfernt, Radlader und Bagger verteilen dort gerade Erde und Schotter.