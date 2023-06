„Wir wollen die Patienten nicht ärgern“

Streik am 14. Juni auch im Landkreis Uelzen – Notdienst sichergestellt

Von: Theresa Brand

Die Apotheken in Deutschland bleiben am kommenden Mittwoch größtenteils geschlossen. © Hauke-Christian Dittrich

Wer am kommenden Mittwoch, 14. Juni, in die Apotheke will, wird vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Denn in ganz Deutschland bleiben an diesem Tag Apotheken aus Protest geschlossen. Auch in Stadt und Landkreis Uelzen beteiligen sich alle Apotheken an dem Streik, um ein Zeichen an die Politik zu setzen. Um die Versorgung weiter zu gewährleisten, bleiben nur die Notdienst-Apotheken geöffnet.

Uelzen/Landkreis – „Wir wollen unsere Patienten wieder so versorgen, wie es sein soll“, erklärt Ingo Apel, Inhaber der Rats-Apotheke in Bad Bevensen. Das sei zunehmend schwieriger, da die Mitarbeiter mehr und mehr Zeit in Bürokratie oder die Suche nach verfügbaren Medikamenten stecken müssten. Denn durch den Preisdruck der Krankenkassen durch Rabattverträge und Festbeträge auf die Arzneimittelhersteller, können viele Produkte nicht mehr kostendeckend in Deutschland vertrieben werde. Die Hersteller produzieren dann lieber für lukrativere Märkte. „Die Lage bei den Lieferengpässen wird nicht besser – es wird schlechter“, betont der Apotheker. Die Apotheker müssten dann lange nach Alternativen für die Produkte suchen: „Zeit, die wir gerne für Beratung hätten.“

Ein weiterer Aspekt, der für die Apotheker eine enorme Zusatzbelastung bedeute, seien die aufwendigen Verfahren für die Versorgung mit Hilfsmitteln. „Wir machen Fortbildungen und zahlen extra dafür, dass wir eine Qualifizierung bekommen, um Hilfsmittel anbieten zu dürfen“, erklärt Ingo Apel. Für die Qualifizierung müssten die Apotheker alle fünf Jahre die gleichen Unterlagen erneut einreichen, Nachweise über Raumgröße oder Beschaffenheit der Toiletten einreichen und vieles mehr – ein weiterer Zeitfresser, der auf Kosten der Patienten geht, bedauert der Apotheker. Und trotz der Qualifizierung müssten immer wieder Kostenvoranschläge geschrieben werden, deren Bearbeitung mitunter bis zu sechs Wochen dauern kann.



„Stellen Sie sich vor, Sie haben ein krankes Kind, das akut ein Inhalationsgerät braucht“, beschreibt Ingo Apel die Situation. „Wenn wir das einfach so rausgeben, bekommen wir dafür keine Vergütung. Aber die Eltern wollen natürlich nicht sechs Wochen warten – da bleibt höchstens die Möglichkeit, privat dafür zu bezahlen.“ Die Krankenkassen wären dann nicht mehr zuständig.



Bei der Vergabe von Medikamenten müssten die Apotheken mitunter Quoten erfüllen, die von den Krankenkassen vorgeschrieben seien; das beziehe sich beispielsweise auf einen prozentualen Anteil ausländischer Ware. Bei nicht erfüllen erwarte die Apotheke eine Kürzung der Vergütung.



„Wir wollen die Patienten nicht ärgern“



„Wir fordern finanzielle Sicherheit und vor allem den Abbau der Bürokratieberge“, betont Ingo Apel. „Es ist klar, dass wir Lieferengpässe haben; wir haben Fachkräftemangel und die Mitarbeiter, die wir haben, verbringen einen Großteil ihrer Zeit mit Dokumentieren, Kontrollen, Listen anfertigen, Qualitätsmanagement und vielen anderen Dingen, die sich dann auch noch oft widersprechen“, ärgert er sich.



Am kommenden Mittwoch werden in der Fußgängerzone von Bad Bevensen und vor der notdiensthabenden Apotheke in Uelzen (Widukind-Apotheke) Infostände aufgestellt, an denen die Mitarbeiter über die Missstände informieren. Ingo Apel ist wichtig, zu betonen: „Wir wollen die Patienten und Kunden mit dem Protesttag nicht verärgern. Wir wollen ein Zeichen an die Politik setzen und verhindern, dass noch mehr Landapotheken schließen müssen.“