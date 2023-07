Stand-Up-Paddling für Einsteiger - ein Selbstversuch

Von: Theresa Brand

Teilen

Kurz das Gleichgewicht finden, dann heißt es Aufstehen und paddeln. © Privat

Seit ein paar Jahren ist es die Trendsportart des Sommers: Stand-Up-Paddling. Ähnlich wie beim Surfen geht es darum, auf einem länglichen Brett stehend über das Wasser zu gleiten – in diesem Fall aber ohne Wellen oder Segel, sondern mit einem Paddel. Angeblich ist die Sportart für jedermann oder („jederfrau“) geeignet. Das hat die AZ im Selbstversuch einfach mal ausprobiert.

Uelzen/Bad Bodenteich – Andre Krone ist schon fleißig dabei, die Stand-Up-Paddle-Boards aufzupumpen, als ich auf dem Parkplatz am See in Bad Bodenteich eintreffe. Noch kann ich mir nicht vorstellen, darauf stehend auf dem Wasser zu balancieren, zumal es nicht besonders warm an diesem Tag ist. „Ich hoffe, du hast Wechselklamotten mit“, begrüßt mich Andre augenzwinkernd. Als er meinen schockierten Blick sieht, fügt er jedoch schnell hinzu: „Keine Sorge, die wirst du nicht brauchen.“



Seit vier Jahren gibt es die „Paddelpiraten“



Er selbst hat vor etwa sechs Jahren mit dem Stand-Up-Paddling, kurz SUP, angefangen. Vor fünf Jahren hatte der 41-Jährige dann die Idee, auch andere für den Sport zu begeistern. „Ich hatte nie die Intention, da ein Business draus zu machen“, erklärt Andre, „ich war nur eh in den Anfängen meiner Selbstständigkeit und habe direkt ein zweites Board gekauft.“ Im Sommer bietet er nun in Bad Bevensen und Bad Bodenteich mit den „Paddelpiraten“ regelmäßig Kurse an, auch Touren kann man mit ihm buchen.



Mittlerweile sind auch die anderen fünf Teilnehmer eingetrudelt, die mit mir einen ersten Versuch auf dem Wasser wagen wollen. „Hat schon mal jemand von euch auf so einem Board gestanden?“, fragt Andre, der eigentlich als Personal Trainer arbeitet, in die Runde. Ein, zwei Hände gehen zaghaft in die Höhe. „Dann wisst ihr ja schon ungefähr, was auf euch zukommt. Trotzdem gibt es jetzt erst eine etwa 15-minütige Einführung, dann könnt ihr starten.“



Der Schwerpunkt liegt am Griff in der Mitte



Der 41-Jährige zeigt, wie man sich am besten auf das Board kniet („der Griff in der Mitte zeigt den Schwerpunkt“) und erklärt, wie man sich anschließend auf dem Wasser aufrichtet: Auf keinen Fall das Gewicht nur ein Bein verlagern, den Po immer mittig halten, das Paddel nicht auf dem Board vergessen. Alles klar, in Gedanken versuche ich mir die Tipps einzuprägen. „Wenn ihr merkt, dass ihr unsicher seid – kniet oder setzt euch lieber hin“, empfiehlt Andre. „Und wenn ihr merkt, ihr kommt ins Fallen und wollt nicht ins Wasser, versucht, nach vorne auf das Board zu fallen.“ Ansonsten immer schön mit den Füßen hüftbreit auseinanderstehen, die Knie leicht gebeugt, schön locker bleiben.



Das Paddel muss jetzt noch in die richtige Länge gebracht werden, Richtwert sind ungefähr zehn Zentimeter mehr als die eigene Körpergröße. Eine Hand hält oben am Griff, die andere etwa in der Mitte. Dann die Technik: „Die Bewegung läuft in drei Phasen. Einstechen, Durchziehen, Rückholen – wie beim Kraulschwimmen“, erklärt Andre. Zum Wenden wird ein C-förmiger Schlag von hinten nach vorne ausgeführt, bremsen funktioniert, indem das Paddel quasi „mit der falschen Seite“ nach vorn ins Wasser gehalten wird. „Wichtig ist: Nicht nur aus dem Schultern paddeln, sondern den Rumpf leicht beugen“, betont Andre.



Noch sehe ich mich nicht auf so einem Board stehen, ich stelle mir die ganze Angelegenheit ziemlich wackelig vor. Andre beruhigt uns: „Ihr fallt schon nicht runter. Und wenn ihr nur eine Runde auf Knien dreht, Hauptsache ist doch, dass es Spaß macht und ihr eine schöne Zeit habt!“



Füße hüftbreit, Po mittig, Knie gebeugt



Dann wird es ernst: Ich nehme mein Board, ein Paddel und gehe Richtung Ufer. Andre hilft mir, das Board ins Wasser zu setzen und hält es fest. „So, und jetzt einfach raufknien“, muntert er mich auf. Ein letztes Mal durchatmen – und schon knie ich auf dem Board. „Viel Spaß“, wünscht mit Andre, gibt mir das Paddel und schubst mein Board ein Stück auf den See. Vorsichtig tauche ich das Paddel ins Wasser, ziehe es links an mir vorbei. Das ist ja einfacher, als ich dachte.



Schnell finde ich mein Gleichgewicht und werde mutiger. Wie war das noch gleich? Beide Füße aufstellen, Po runter und langsam aufrichten – ich stehe! Andre hatte recht, es ist wirklich einfacher, als es aussieht. Langsam gleite ich über den See, die Wellen schlagen gegen das Board, Wasserpflanzen treiben an mir vorbei. Immer schon locker in den Knien gebeugt bleiben, Paddel eintauchen, durchziehen, zurückholen.



„Das hat so unfassbar viel Spaß gemacht“



Nach einer halben Stunde und zwei großen Runden kehre ich zum Steg zurück. „Das hat so unfassbar viel Spaß gemacht“, rufe ich Andre schon von Weitem begeistert zu. Er freut sich mit mir: „Na siehst du, das ist doch toll – und du bist nicht nass geworden.“



Er erklärt mir, dass Stand-Up-Paddling ein optimales Ganzkörpertraining ist. Dadurch, dass man das Gleichgewicht halten muss, paddelt und dabei die Kraft aus Rumpf und Rücken einsetzt, arbeitet der Körper von oben bis unten. „Und das kann wirklich jeder lernen, ganz alters-, fitness- und gewichtsunabhängig“, sagt Andre. Mich hat der erste Versuch jedenfalls überzeugt. Jetzt muss nur das Wetter wieder besser werden...